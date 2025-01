De qué forma los gatos eligen a sus humanos favoritos.

Cómo eligen los gatos a sus humanos favoritos

Los gatos no perciben a los humanos como seres diferentes, sino que los identifican como "versiones gigantes" de la misma raza, según explica la revista científica National Geographic. Esto se dede a que en muchas ocasiones, los felinos adoptan con las personas, los mismos comportamientos de interacción que tienen con otros de su raza como restregarse, un gesto que utilizan para marcar su territorio con las glándulas de olor que tienen en la cabeza. También, amasan, una conducta que adoptan desde cachorros cuando presionaban con las patas en el vientre de su madre para estimular la producción de leche. Cabe destacar que estos movimientos, reflejan comodidad y afecto hacia las personas.

Los gatos tienden a considerar a las personas como compañeros en igualdad de condiciones. Conservan un mayor grado de independencia que los perros y son mucho más selectivos a la hora de elegir a su humano favorito porque la elección se basa en aspectos como la seguridad y el bienestar que esta persona les brinda.

Dedicar tiempo para jugar con ellos, acariciarlos en sus zonas favoritas y respetar su espacio son acciones clave para ganarse su confianza. Al mismo tiempo, valoran mucho las rutinas de cuidado, como mantener limpia su caja de piedras, ofrecerles un espacio cómodo para descansar y garantizar su salud con visitas regulares al veterinario.

Los alimentos también son cruciales. Es decir, quien proporciona su comida suele ocupar un lugar especial en el corazón del gato, sobre todo si hay premios cada tanto.

Por otro lado, no se puede dejar a un costado la personalidad del humano que juega un papel fundamental. Los gatos se sienten atraídos por personas calmadas, respetuosas de su espacio y no intrusivas. No obstante, esto no significa que no puedan preferir a alguien más activo y juguetón.

Por último, algunas razas suele ser más sociales y apegados a una persona, mientras que otros, son más independientes.