Cuál es la mejor hora para lavar la ropa: ¿durante el día o a la noche?

En primer lugar, se recomienda no utilizar el lavarropas durante las horas pico, que suelen ser entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m., y entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m. Según especialistas, durante esas franjas horarias la demanda de electricidad es más alta debido al uso simultáneo de varios electrodomésticos.