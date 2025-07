Por la ola polar, se restringió el suministro de GNC en industrias y estaciones de servicio de todo el país

Tras la decisión oficial, se instruyó a todas las transportistas y distribuidoras de gas este miércoles al mediodía a continuar con el protocolo de cortes o restricciones de los suministros sin excepción. Además, se limitaron los envíos de gas a Chile.

De acuerdo con el reporte diario del sistema que publica Enargas, se observa que la demanda prioritaria está por encima del promedio debido a las bajas temperaturas, por lo que se deberá priorizar el suministro para el uso doméstico, hospitales, escuelas, y otros servicios críticos.

Estación de GNC

Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, sostuvo en declaraciones radiales que hay "un problema estructural en Argentina que no es de producción sino de redes, no nos alcanza el sistema de gasoductos troncales a nivel nacional, son muchos años de no hacer inversiones".

"Cuando vienen climas fríos y la prioridad es el gas domiciliario, el sistema está previsto para que las casas, hospitales, lugares prioritarios no tengan falta de gas, entonces se restringe el gas para el GNC y la industria en los contratos interrumpibles fundamentalmente", explicó.

En este contexto, las estaciones con contrato no interrumpible que estén vendiendo podrán también ver interrumpido el suministro por falta de producto, ante la concentración de la demanda.

Cuánto gas se consume en un día de invierno

Enargas informó una demanda prioritaria en estos días que supera los 97,3 millones de metros cúbicos por día (Mm3/d), de un total de 156,6 Mm3/d que se consume a nivel nacional. El mismo día de julio del año pasado era 80,6 mm3/d y el promedio mensual del 2024 fue de 76,4 Mm3/d.

Las grandes industrias y comercios (P3+GU) consumen en un día 27,6 Mm3/d, mientras que las estaciones de GNC comercializan unos 5,5 Mm3/d.

El gas no solo proviene de la producción nacional principalmente de Vaca Muerta, sino que también se importan 2,5 Mm3/d de Bolivia y unos 20 Mm3/d se inyectan del barco regasificador contratado anclado en el puerto de Escobar. Hoy el déficit de gas para sostener abastecido el sistema nacional es de 6 Mm3/d.