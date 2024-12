La ARCA, ex AFIP, no podrá controlar a una billetera virtual en 2025: de cuál se trata

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que fue creada en reemplazo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) , no podrá controlar a la billetera virtual PayPal en 2025 debido a que se encuentra radicada fuera de la Argentina y no tiene un acuerdo de información con el país.

No obstante, los controles no se llevan a cabo en billeteras virtuales que no estén radicadas en la Argentina y que no tengan un acuerdo de intercambio de información con el país, por lo que PayPal, que se encuentra registrado en Estados Unidos, no está incluida en esa disposición del organismo encabezado por Florencia Misrahi.

El detalle de la resolución marca que deberán ser las propias billeteras virtuales, y no los usuarios, quienes tendrán que reportar sobre las transacciones, saldos o consumos que excedan los topes fijados.

Con respecto al futuro de la normativa, los montos máximos permitidos se actualizan de manera semestral, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La ARCA investigará a los que realicen esta compra en Mercado Pago

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una normativa que refuerza la transparencia fiscal y asegura el monitoreo de la procedencia de los fondos en operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, como Mercado Pago. Esta medida establece nuevas reglas para transacciones de alto valor.

El organismo fiscal exige que las plataformas digitales informen sobre compras pagadas con tarjetas de débito vinculadas a cuentas de billeteras virtuales cuando el monto supera los $400.000. Este requerimiento abarca tanto las cuentas principales como las adicionales asociadas al titular.

Qué datos le puede solicitar ARCA a Mercado Pago

Según el Régimen de Información, las billeteras virtuales deben proporcionar los siguientes datos al organismo estatal:

Tipo y número de cuenta.

Clave Virtual Uniforme (CVU).

Detalles e identificación de los titulares y co-titulares de las cuentas involucradas.

La comunicación de estos datos se realiza de manera automatizada por la plataforma de pago, sin necesidad de que el usuario intervenga en el proceso.