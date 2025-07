Este es el documento obligatorio que tenés que presentar para tramitar la jubilación en ANSES

Segunda convocatoria de las Becas Progresar de ANSES: cómo me anoto en agosto 2025

El acceso a este documento se puede realizar mediante la web oficial o a través de la aplicación Mi ANSES . En caso de que falten registros o sea necesario completar información, los trabajadores pueden gestionar un Reconocimiento de Servicios , una resolución que permite incorporar periodos no registrados .

Jubilados ANSES.png La Historia Laboral es el documento indispensable para tramitar la jubilación en Anses. Freepik

Qué es la Historia Laboral

La Historia Laboral es un servicio que permite visualizar los aportes previsionales registrados, ya sea como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista.

Entre los datos que incluye se encuentran:

Declaraciones juradas presentadas por los empleadores.

Períodos trabajados y montos aportados.

Información remitida por provincias que transfirieron sus cajas previsionales a la Nación.

En caso de no figurar información sobre montos, puede deberse a que los aportes estén siendo derivados a otra caja. Esta constancia digital tiene validez oficial para ser presentada en gestiones judiciales o administrativas, por lo que su obtención no requiere certificación adicional y no necesita firma manual de un agente del organismo.

Cómo tramitar la Historia Laboral en ANSES

Para consultar la Historia Laboral, se puede acceder mediante dos canales habilitados por Anses: su sitio web y la aplicación oficial Mi ANSES.

Jubilados ANSES 3.png Este comprobante permite verificar todos los aportes hechos como trabajador o monotributista. Freepik

En ambos casos es necesario:

Ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Allí se podrá visualizar toda la información necesaria para iniciar un trámite jubilatorio.