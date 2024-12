Especialistas previsionales advierten por las nuevas limitaciones de PAMI a los medicamentos gratuitos

"Por el otro lado, sabemos que el descuento no alcanza a los que tienen prepaga, a los que tienen más de un inmueble, a los que tienen acciones, a los que tienen embarcaciones, autos de menos de 10 años. Lo que explicaban desde PAMI es que aquellos que no están alcanzados por este 100% de descuento pasaron a tener descuentos del 50, 60 o del 80%", amplió.

Sin embargo, "esto tiene el agravante de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) levantó la prescripción médica de determinados medicamentos que ahora son de venta libre, y ninguna obra social va a cubrir más con el descuento".

En el caso de PAMI, esos productos de venta libre serán cubiertos en un 40%. "Son medicamentos que obviamente son necesarios, omeprazol es algo muy común que compra el afiliado porque al tomar tanta medicación el médico le receta un protector gástrico, pero ahora es venta libre. Algunos farmacéuticos dicen que es una barbaridad que sea así porque son medicamentos que no se pueden tomar toda la vida, tienen que tener un control. Acá tendríamos que ver por qué ANMAT ha liberado sin prescripción médica determinados medicamentos que obviamente ninguna obra social los cubre", analizó Tundis.

La abogada recordó que "aquellas personas que no están encuadradas en las restricciones o que no tienen el descuento del 100% en los medicamentos, si los tienen que hacer un trámite". "Y claro, cada vez que hay un nuevo trámite lo hacen por sistema para no tener que ir, pero colapsa el sistema y a la gente le cuesta movilizarse. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acudir personalmente a los PAMI de la zona para pedir el subsidio social para que le cubran más allá de si superan el haber y medio", planteó.

Por ejemplo, "quienes una prepaga que hoy no te cubre el 100% y los que tienen más de una vivienda pero su gasto en medicamentos supera el 15% del ingreso, tienen que tramitar el subsidio social, por eso es que están haciendo este anuncio".

"El PAMI tiene la suerte que tiene un convenio con los laboratorios para pagar 30% menos. Si bien PAMI tiene 5.300.000 afiliados, tenemos más de 7 millones de jubilados: el resto de esos jubilados tienen otras obras sociales, que no tienen descuento del 100% y muchas veces ni siquiera del 80%. Se podrían juntar los titulares de todas las obras sociales que están atendiendo jubilados para tener ese mismo beneficio para los jubilados que están atendiendo", propuso la especialista.

"El Presidente dice que se gana muy bien en dólares, pero si nos vamos a una canasta necesaria, no la básica no alcanza ni al cuarto de mes; la canasta real de un jubilado está entre u$s800 y u$s900, pero ganan u$s200 o u$s250. La verdad es que está muy distante del costo de vida y eso es lo que tenemos que ver. El problema del jubilado es que la relación de lo que cobra con el costo de vida que tiene no alcanza, entonces no va a poder comprar los medicamentos, no puede pagar los servicios, no puede pagar los impuestos, no puede comprar carne", concluyó Tundis.