El Gobierno descartó tomar nuevas medidas económicas, en medio de otra jornada agitada: "Ni un paso atrás"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "está garantizado el rumbo", que no habrá una nueva devaluación y que "no se van a mover de lo que anunció el ministro Luis Caputo". "Vamos a seguir adelante, no importa lo que digan", subrayó.