16 de octubre de 2026 Inicio
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Los precios mayoristas no ceden: aumentaron en septiembre un 3,2%

Lo informó el INDEC este viernes. De esta manera, en los primeros nueves meses del año, acumularon un alza de 22,8%.

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Volvieron a subir los precios mayoristas. 

Volvieron a subir los precios mayoristas. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este viernes que la inflación de los precios mayorías en septiembre fue de 3,2% respecto al mes previo (2,1%) y acumula un alza del 22,8% en lo que va del año. Por su parte, el alza interanual se ubica en 29,2%.

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El incremento respecto al mes previo se debió a la suba del 3,4% en los Productos nacionales y de 0,4% en los Productos importados. Dentro del primero grupo, las divisiones con mayor incidencia positiva en el fueron Petróleo crudo y gas con 1,43% ; Productos agropecuarios, con 0,30%.; Productos refinados del petróleo, con 0,28%.; Alimentos y bebidas, con 0,20%.; y Sustancias y productos químicos, con 0,16%.

El informe del organismo también destaca que el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,4% en el mismo período, que se explica por la suba de 3,7% en los Productos nacionales y de 0,3% en los Productos importados.

Asimismo, agregan, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 3,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,9% en los Productos primarios y de 2,1% en los Productos manufacturados y energía eléctrica.

Pese a los datos del INDEC, Milei aseguró que "estamos domando la inflación"

Durante su discurso ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el Presidente había defendido su plan económico y recordó que "en seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, el más grande de la historia, respetando las ideas de la libertad, los derechos de propiedad y sin expropiar a nadie".

"Eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayoristas. Es decir, estamos logrando domar la inflación”, afirmó Milei.

En otra parte de su intervención ante empresarios, el jefe de Estado hizo referencia al al riesgo país, índice elaborado por JP Morgan y que este jueves volvió a repuntar arriba de los 600 puntos. "Si tomamos el riesgo país de nuestra administración está debajo de los 100 puntos, pero lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar estes cambio", analizó el Presidente.

Previo a ello, volvió a defender las políticas libertarias al interpretar que "cuando llegamos la pobreza estaba en 57% y hoy está en el 32%, es decir sacamos a un cuarto de la población del país de la pobreza y ese es un gran logro".

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