Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de diciembre

En ese contexto, el Gobierno habilitó la reapertura de la primera etapa del blanqueo para aquellos que ya depositaron dinero en efectivo en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), pero no cumplimentaron el trámite obligatorio. Tendrán tiempo hasta el 6 de diciembre para completar el proceso o quedarán fuera del Régimen de Regularización de Activos.

El presidente Javier Milei anunció que en abril o mayo de 2025 podría llegar el fin del cepo cambiario. "Les aviso que si durante dos meses más repetimos números en la línea de la inflación de octubre, vamos a estar bajando el crawling peg a 1%. Y cuando repitamos tres meses de 1%, vamos a estar liberando el mercado de cambios", anunció el mandatario el pasado miércoles durante un discurso en el Faena Art Center, en el marco de la Gala Anual de la Fundación Endeavor.

dólar blue dólares billetes divisas El dólar blue alarga la distancia con su máximo nominal histórico. Freepik

En esa línea, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio el jueves otro paso rumbo a la flexibilización del cepo cambiario: determinó incrementar de 15 hasta 180 días el plazo para liquidar los dólares procedentes de las exportaciones de bienes y servicios más los fondos provenientes de la deuda en el exterior.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró este jueves que el año próximo se levantará el cepo, aunque no pudo precisar en qué mes ocurrirá. Además, aseguró que "el dólar tarjeta va a bajar" una vez que finalice el Impuesto PAIS, el próximo 24 de diciembre. "El cepo lo vamos a levantar en 2025, cuando estén dadas las condiciones", advirtió el titular del Palacio de Hacienda, en una entrevista con TN.

En tanto, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, explicó la semana pasada los motivos de por qué el Gobierno no levanta el cepo. "No demoramos el levantamiento por preocupación o falta de convicción, sino porque hay que hacer mucha tarea en el mercado doméstico antes de incorporar la volatilidad cambiaria. La transición no es fácil, se necesita calendario normativo y jurídico que no es sencillo", subrayó.

En lo que va de 2024, el dólar blue subió $60, luego de haber cerrado 2023 en $1.025.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $984,17 para la compra y $1.042,35 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense se ubica en $992,50 para la compra y $1.032,50 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% del impuesto PAÍS y un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.652.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.013,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) se incrementa 0,6% a $1.105,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa sube 0,6% y cotizó a $1.075,65.