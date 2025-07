Canasta básica: en junio, una familia tipo necesitó casi $1.130.000 para no ser pobre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo requirió ingresos en junio por al menos $1.128.398 para no ser pobre en junio y $506.008 para no caer en la indigencia.

Canasta básica Indec junio La canasta básica de junio. X (@INDECArgentina)

En tanto, el aumento en abril con respecto a mayo de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, fue de 1,6%. Además, la suba interanual fue de 29,2%.

En tal sentido, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $898.336 para no caer en la pobreza y al menos $402.841 para no ser indigente en junio. Además, un hogar de cinco miembros requirió de $1.186.826 para no ser pobre y $532.209 para superar el umbral de indigencia.

La inflación subió al 1,6% en junio

La inflación de junio fue del 1,6%, según reveló El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) publicará este lunes el dato de la inflación de junio. En el año, la variación acumuló una suba del 15,1% mientras que la comparación interanual, el incremento alcanzó el 39,4%.

Tras tres meses a la baja, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a repuntar un 0.1% con respecto a mayo cuando marcó un 1,5%, la cifra más baja desde 2020.

La división de mayor aumento en el sexto mes del año fue Educación (3,7%), por subas en el valor de las cuotas de los servicios educativos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), por incrementos en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, por aumentos en alquileres y expensas a causa de la bonificación en la remuneración de encargados de edificio.

La división con mayor incidencia en las regiones GBA, Pampeana, Noreste y Patagonia fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%). En cambio, en Noroeste la mayor incidencia se registró en Prendas de vestir y calzado (0,5%), mientras que en Cuyo fue Recreación y cultura (2,5%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio de 2025 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,2%) lideraron el incremento, seguida de IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).