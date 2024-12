Video: una reconocida streamer mostró que sufrió un violento robo mientras transmitía en vivo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/N1C0323/status/1866616081386807317&partner=&hide_thread=false Le robaron el celular a Milica en pleno stream y quedo grabado como los ladrones se llevan el celular pic.twitter.com/9ojNzXbsLW — NICO (@N1C0323) December 10, 2024

Como continuaba transmitiendo, se pudo ver cómo es que el delincuente portaba casco y salió corriendo con el móvil de la streamer.

"Afortunadamente están bien y solo fueron daños materiales solo se cortó un poco por los vidrios. Lamentablemente sigue sucediendo este tipo de cosas, no es la primera vez que asaltan un streamer en directo en Buenos aires. A la gente le pasa todos los dias", se descargó @N1C0323 en sus redes sociales.

En tanto, la víctima del robo contó: "Ult irl calle porq me rompieron el vidrio del auto para robarme el celular. Fuera de meme estamos bien, me corté un poco porque me cayó todo el vidrio encima xd ahora estamos yendo a dejar el auto de nico para q lo arregle papá".