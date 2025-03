Carlos Maslatón en TVR: "Lo que hacen Milei y Caputo es la repetición agravada del plan económico de Macri"

En la charla con Juan Amorín y Andrea Rincón , se refirió al análisis que realizó la exmandataria sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei: " No pudo haber estado más acertada . Es raro, porque ustedes saben que yo kirchnerista no soy y en el 2012-2013 fui muy crítico de la gestión, pero esto que dice ahora es absolutamente correcto, adhiero en todos los puntos ".

En ese sentido, sentenció: "Si vas al Fondo Monetario es porque sacaste patente de fundido, quiere decir que ya usaste todos los recursos que tenías para mantener artificialmente el tipo de cambio que lo sostuviste con endeudamiento creciente del Estado". "Lo que hicieron Milei y Caputo es la repetición agravada y potenciada del plan económico de (Mauricio) Macri", aseguró.

Entonces advirtió que el Gobierno "contó con apoyo mundial" y que "la gente se comportó perfectamente, hubo apoyo", pero que eso no evitó que aceleraran la llegada a un nuevo pedido de fondos, el cual ocurre a "solo un año y medio" de gestión. "No festejen nada, esto es pésimo, es cuando no das para más", le apuntó a los militantes libertarios, espacio que integró hasta antes de la llegada de Milei al poder.

"Este plan es artificial y no se puede sostener", sostuvo respecto a las políticas económicos llevadas adelante por el ministro de Economía y aseveró que es idéntico al de Martínez de Hoz en la dictadura y al del gobierno de Cambiemos. "El plan económico del proceso militar estuvo durante cinco años a cargo de Martínez de Hoz que se basaba en tirar el tipo de cambio para abajo. En que el Estado remunere los depósitos, paga tasa de interés y endeudamiento internacional para mantener un tipo de cambio bajo", explicó.

En ese punto recordó que "eso fundió al país". "Tuviste un etapa llamada plata dulce y después crash total. Se reventó toda la industria argentina y una década estuvimos para arreglar eso", relató al tiempo que consideró que "lo mismo lo vuelve a hacer Macri y lo mismo lo vuelve a hacer Milei, cuando dijo que iba a hacer una cosa totalmente distinta".

"Ir al Fondo Monetario no le conviene al país y tampoco al Gobierno, pero es el camino que ellos han querido seguir. ¿Y saben por qué? Para defender intereses. El único sector económico privilegiado por este plan es la city especulativa financiera, la llamada bicicleta financiera. ¿Quién es el número 1 interesado? El ministro Luis Caputo", comentó.

Luego de insistir en que "el plan económico es un desastre", aclaró que "no digo que va a caer el Gobierno, lo que va a caer es el modelo económico y lo van a tener que modificar". Entonces apuntó contra el ministro de Economía y vaticinó: "En algún momento se va a ir. Acordate que es un tipo que le gusta rajarse haciéndose el boludo cuando funde todo".