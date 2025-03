Video: el espectacular remate de Facundo Colidio para que River le gane 1-0 a Atlético Tucumán

A los 34 minutos del segundo tiempo, el oriundo de Rafaela recibió la pelota sobre el sector derecho, en el borde del área grande. De inmediato, se movió hacia la medialuna y le dio un pase corto a Franco Mastantuono , quien de inmediato le devolvió el balón. Entonces, el número 11 sacó un zurdazo bajo que no pudo sacar el arquero visitante, Tomás Durso .

El festejo de Colidio tuvo un sabor a revancha, ya que había sido el foco de los cuestionamientos de los simpatizantes por el remate fallado frente al elenco cordobés. Además, fue silbado cuando la voz del estadio dio a conocer que integraba los 11 titulares.

"Fue una lástima porque soy el primero en querer meter el penal que nos hubiese dado el título, pero no me puedo quedar con eso. Tengo levantar cabeza y seguir, es lo que me obliga River", aseguró el atacante de 25 años en diálogo con ESPN.

El gol de Facundo Colidio a Atlético Tucumán por el torneo Apertura