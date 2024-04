Revelan los verdaderos motivos por lo que Messi no renovó su contrato con Barcelona

Jaume Roures, fundador de la empresa encargada de los derechos de televisión del fútbol español, aseguró que no solo fue por cuestiones de dinero sino por "razones personales".

Casi cuatro años de la abrupta salida de Lionel Messi de Barcelona, que sacudió el fútbol mundial, aún sigue habiendo detalles del verdadero motivo por el cual el argentino no renovó su contrato en el conjunto culé.

Ahora, pese a que ya pasaron años de aquel momento, quien se atrevió a hablar de lo sucedido en aquella oportunidad es Jaume Roures, el fundador de Mediapro, empresa encargada de los derechos de televisión del fútbol español, y avalista del presidente el club, Joan Laporta.

Durante una entrevista al programa Carrusel Deportivo, el empresario catalán aseguró que no solo hubo motivos económicos o relacionada con las finanzas del club catalán, ya que la renovación “ya estaba pactada”, sino que apuntó contra el entorno de rosarino.

“Estaban discutiendo si esperaban a que Messi volviera de vacaciones de Miami o si llevaban a alguien hasta allí para que firmara el contrato”, aseguró el empresario y aclaró que el contrato “ya estaba redactado y aceptado por las dos partes, por lo que solo quedaba la firma de Messi para sellar el acuerdo”.

Pese a que el acuerdo ya estaba casi pactado, Jaume Roures explicó que se truncó por varios motivos: “Se conjuntaron razones económicas y razones personales y no pondría la mano en el fuego para decirte cuál era más importante de las dos. Pero, en todo caso, me parece que no hubo solo razones económicas”.

Respecto a “las razones personales”, el empresario aseguró que había presiones en el entorno de Lionel Messi al considerar que Barcelona no estaba para luchar por grandes títulos: "Decían que había que fichar jugadores y había gente que eso lo leía mal. Lo leía como una presión fuera de lugar y ese encontronazo terminó favoreciendo la salida por exigencias deportivas y los fichajes”.

En ese contexto, Roures recordó que una de las frases más icónicas en las reuniones apuntaba al plantel que tenían por aquel entonces y que no iban a poder luchar por la Champions League: “Hoy por hoy no nos alcanza para la Champions”. Pese a ello, el dueño de Mediapro señaló que el acuerdo entre Leo Messi y el Barcelona estuvo muy cerca de ejecutarse: “Cuando Messi vuela de Ibiza a Barcelona, vuelva convencido de que firmaba”.