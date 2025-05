Romance, deporte y una historia con vueltas en todo sentido que sorprende en Netflix: de qué se trata Fuera de pista 2

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming . Asimismo, se han incorporado numerosos suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida a nivel mundial .

Ahora, llegó a la gran N roja Fuera de pista 2 , la película sueca que es tendencia en este sitio web y no te podés perder en lo que queda del mes de mayo 2025 . Un entretenimiento garantizado para todos los televidentes de que ya disfrutan de esta plataforma sin parar . A continuación, te contamos más detalles de la trama de este film que está recién llegado a Netflix .

Sinopsis de Fuera de pista 2, la película que es tendencia en Netflix

Ahora que Lisa ya no bebe y lleva una vida familiar con su hija Elvira y su novio Anders, se propone participar con su hermano Daniel en Vätternrundan, una carrera ciclista de 315 km. Pero cuando Daniel se entera de que Klara, su mujer, quiere el divorcio, cambia de idea y decide participar en la carrera con ella.

Lisa, por su parte, no tiene claro si comprar una casa y casarse con Anders porque cree que no está a la altura. Mientras Daniel y Klara intentan salvar su relación, Lisa comienza a tontear con un antiguo novio. Se vienen curvas para las dos parejas, y no solo metafóricamente.

Tráiler de Fuera de pista 2

Reparto de Fuera de pista 2

Katia Winter como Lisa

como Lisa Rakel Wärmländer como Klara

como Klara Ulf Stenberg

Fredrik Hallgren como Daniel

como Daniel Alexander Karim

Sten Ljunggren

Claes Månsson

Sofia Zouagui como Helena