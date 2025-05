El primer ministro de Annobon explicó por qué la isla quiere anexarse a Argentina

Orlando Cartagena Lagar, el Primer Ministro de la isla, dio detalles de la alarmante situación que atraviesan en el territorio. Además, confirmó que por el momento no se reunieron con el Gobierno.

Orlando Cartagena Lagar dio un panorama sobre la situación actual de la isla, que es sumamente alarmante: "No tenemos educación, agua, sanidad, servicios. Solo se vive de los tubérculos, pesca y de subistencia".

Mientras tanto, la polémica gira en torno a Teodoro Nguema hijo del padre homónimo que encabeza la dictadura de Guinea Ecuatorial, país que existe hace 57 años. Lleno de lujos y excentricidade, tiene sometido a Annobon, que no pertenece siquiera al país de forma geográfica ni diplomática. Según Cartagena Lagar, "está usurpando nuestra soberanía".

"Annobon es preexistente a Guinea Ecuatorial, por lo que queremos que nos ayuden para reconocer nuestra soberanía y libertad como pueblo independiente, buscamos apoyo diplomático", contó en diálogo con Néstor Dib por Argentina en Vivo en la pantalla de C5N.

Son guineanos, pero quieren ser argentinos: el pedido de Annobón, un territorio en conflicto en África



En la misma línea, aclaró las afirmaciones realizadas durante la semana, que sugerían que Annobon tenía la intención de anexarse a Argentina: "Los estados hacen tratados, no pactos de subordinación. Somos un estado, una nación que estamos sometidos e invadidos por Guinea. Necesitamos el apoyo de Argentina, por el pasado colonial que tenemos en común porque no se puede pedir ayuda donde no se conocen". De esta forma, descartó que exista la intención de una posible anexión.

Luego, profundizó: "Hemos recurrido a Argentina como país para su reconocimiento internacional con el objetivo de obtener nuestra libertad para vivir en paz y dignidad en nuestra tierra".

Igualmente, contó que por el momento no fue recibido por el presidente Javier Milei ni ningún otro miembro del Gobierno. "Hemos sido recibidos por legisladores senadores y universidades, pero no hemos solicitado con el Gobierno porque antes de eso preferimos ir poco a poco. No buscamos que nos reciban de repente, sino que la población sepa qué está pasando y luego solicitar una reunión".

Por último, Artagena Lagar se adentró en lo que viven las y los habitantes de Annobon en primera persona: "Estamos siendo deportados y humillados por Guinea Ecuatorial. En los últimos años se incrementó la presencia militar, estamos peor de lo que la gente sabe y se imagina. Los militares se la pasan sometiendo a los niños a abuso infantil, es horroroso".