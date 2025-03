Parece muy difícil hablar sobre el mejor futbolista de la historia y no ubicar a Lionel Messi o a Diego Maradona en el tope de la lista. Sin embargo, el histórico arquero alemán Oliver Kahn, hoy comentarista deportivo, considera que hay un jugador que es aún mejor que los dos ídolos argentinos.

Con todos esos antecedentes de respaldo, Kahn es voz autorizada como comentarista de fútbol y suele dar su opinión sobre distintos aspectos del juego. Por eso, no fue inesperado que se metiera en la controversia sobre quién es el mejor de todos los tiempos, pero sí sorprendió su respuesta.

A quién eligió Oliver Kahn como mejor futbolista de la historia

En una entrevista que dio a fines de 2024, Oliver Kahn no dudó en elegir a Ronaldo Nazário como el mejor futbolista de la historia. "Para mí, Ronaldo era mucho mejor que Messi y Cristiano. Sigo considerándolo el jugador más completo de todos los tiempos. El brasileño fue el mejor jugador que he visto nunca", afirmó.

Gol de Ronaldo a Oliver Kahn - final Mundial 2002 Redes sociales

El exarquero hablaba desde la experiencia, ya que sufrió la efectividad de Ronaldo en primera persona durante la final del Mundial de Corea-Japón 2002 en la que Brasil se impuso 2-0 a Alemania. Los dos goles fueron de "el Gordo" contra el arco que defendía, precisamente, Kahn.

"Cometer un error es siempre decepcionante y doloroso, pero lo es diez veces más cuando se produce en un partido por el título. No encuentro consuelo. Tenía que haber atrapado aquel balón, pero se me escapó", lamentó el alemán ante la prensa después del partido.

Sin embargo, Kahn confesó que el atacante al que más sufrió fue Filippo Inzaghi, el histórico delantero del Milan. "Ronaldo era el mejor, pero el que más me irritaba era Inzaghi. No era un súper campeón, pero siempre me marcaba. Siempre. Qué nervios", recordó.