Neymar bailó lesionado en el vestuario y estallaron las críticas en redes sociales

El brasileño no estuvo en la derrota del Santos ante Vasco Da Gama y su presencia en el torneo que organizó Gerard Piqué generó cuestionamientos. ¿No se lo perdonan?

No es la primera vez que Neymar Jr. queda en el foco de la polémica por cuestiones que no pertenecen al fútbol. En este caso, fue criticado en redes sociales porque no estuvo en la derrota del Santos ante Vasco Da Gama en el estadio Sao Januario, pero sí asistió a la King’s League y bailó en el vestuario aun estando lesionado.