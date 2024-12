Luego de 10 días, Brian Fernández confirmó que no seguirá en Coquimbo Unido de Chile

" Quería comunicar que me voy a quedar en Argentina . Es medio loco, pero es la realidad y lo que hoy necesito es estar más cerca de mi familia . Les doy las gracias y estoy feliz de poder dar la cara y decir que tengo que dar un paso al costado para poder estar bien y seguir creciendo en lo personal", explicó el jugador de 30 años.

Fernández había firmado contrato con el conjunto trasandino en los primeros días de diciembre. Lo hizo luego de una buena actuación en Almirante Brown de Isidro Casanova en la Primera Nacional y de conquistar la Copa Potrero -el torneo que organizó Sergio Kun Agüero- con el equipo La Crema.

Brian Fernandez Fernández metió cinco tantos en el campeonato 2024. Instagram

A través de un video que se publicó en las cuentas oficiales del elenco chileno, el jugador santafesino envió un mensaje a las autoridades y compañeros: "Estoy muy agradecido al equipo que confió en mí y me contraté, pero tomé la decisión de no regresar. Quiero agradecerle al presidente, al entrenador y el plantel porque me dieron lo mejor en estos diez días, espero que tengan un buen año".

La despedida de Brian Fernández de Coquimbo Unido