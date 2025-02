Lionel Scaloni "tiró la pelota afuera" ante una pregunta sobre política, pero Javier Milei se lo atribuyó como un respaldo

El entrenador de la Selección argentina respondió que "sería un atrevido si opinara de política porque no tengo ni idea", aunque, sin dar nombres, pidió apoyar a "quien esté sentado ahí", en referencia al sillón presidencial. El jefe de Estado intentó sacar provecho de la situación en redes sociales y lo calificó como un "argentino de bien".

El jefe de Estado intentó sacar provecho de la situación en redes sociales, donde compartió el video con el fragmento de la respuesta en su perfil de Instagram y lo calificó como un " argentino de bien" . A su vez, en su cuenta de X retuiteó posteo de cuentas trolls -El Peluca Milei, La Derecha Diario y Mati Smith- que aseguraban que el DT le había dado su respaldo con frases que no dijo.

“No es por tirar la pelota afuera, pero como en la Selección argentina, quien esté sentado dirigiendo no es importante. Es cómo le va y cómo está el entorno”, inició Scaloni su respuesta sobre como ve la actualidad de Argentina.

Pese a elegir no personalizar en la figura del Presidente Javier Milei, el pujatense manifestó su deseo de apoyar a quien circunstancialmente presida el Ejecutivo: “Lo que quiero para el país es que esté bien. Sería un atrevido si opinara de política porque no tengo ni idea. Lo que quiero es que quien esté sentado ahí lo apoyemos porque es el Presidente, y hasta el último día que esté”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

“Eso es lo más importante, después quien sea, de qué partido, aparte no me corresponde, no por ser el entrenador de la Selección tengo que opinar de eso, que vaya bien, tanto la Selección Argentina como el país”, completó sobre el tema Scaloni en una entrevista con DSports.

Lionel Scaloni habló sobre su retiro de la Selección argentina: "Será el día más triste de mi vida"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló que cuando deje su cargo "será el día más triste de mi vida". Lo expresó al brindar una entrevista, que será publicada completa el viernes, donde abordó distintos temas entre los que se encontraba su continuidad al frente de la Albiceleste. De todas maneras aclaró que "por ahora estoy bien" y no piensa en dejar el cargo.

"Plantearse hoy eso hasta la verdad que el lugar es soñado. El día que suceda, porque alguna vez me voy a ir, será el día más triste de mi vida. Pero también digo que el día que no esté con las ganas habrá que irse. Por ahora estoy bien", señaló el oriundo de pujato en una charla con DSports.

Acerca de los partidos por Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni entiende que "hay que terminarlas de la mejor manera" y "es un lindo momento para afrontar estos desafíos".

"Si queremos pensar en el Mundial es un momento también de darle oportunidad a chicos que todavía no han estado. Lo estamos pensando. Lo estamos analizando. Es verdad que la base está, pero ¿por qué no pensar en algún chico que pueda aportarnos?, sumó el DT sobre su plan a seguir con el plan de cara los próximos partidos el proceso.

Además, en el adelanto de la entrevista resaltó la importancia de que los jóvenes sume minutos de cara la próxima Copa del Mundo: "Siempre sabiendo que son partidos difíciles y si estos chicos no tienen partidos suficientes poder dárselos. Después ya se viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que necesitamos que tengan puesta la camiseta y saber que pueden tener nivel".

"Creemos que es el momento y ya veremos antes de la convocatoria si lo hacemos", concluyó.