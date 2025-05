Lionel Scaloni respondió tras ser vinculado como candidato a DT de Brasil: "Lo siento en el alma..."

En diálogo con el periodista español Siro López, Scaloni advirtió que no será el DT de Brasil luego de la desvinculación de Dorival Júnior, tras la histórica derrota 4-1 con Argentina por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. "Me entero ahora. A mí no me llamaron. Lo siento en el alma" , expresó.

"Que vaya Ancelotti si tiene que ir pero yo no", agregó en referencia a la posible llegada del entrenador de Real Madrid a la Verdeamarela. Sus dichos se produjeron luego de que el periodista brasileño Flavio Prado propusiera que el DT de 46 años sea el sucesor de Dorival Júnior.

Lionel Scaloni conferencia de prensa El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. @Argentina

Por otro lado, elogió al mediocampista Nicolás Paz, quien tiene 20 años, se desempeña en el Como de Italia tras jugar en Real Madrid y es considerado como una de las promesas de la albiceleste. "Estaba contento de venir a la Selección y tiene un futuro enorme. Tiene el nivel no sólo para jugar en Real Madrid sino para seguir creciendo. Es un chico que a cualquier entrenador le va a venir bien", marcó.

También reconoció su deseo de ser el DT de algún club, debido a que luego de lanzarse como entrenador sólo dirigió a la Selección argentina. "Estoy bien así. Voy por tiempo. En algún momento me gustaría dirigir a algún club", señaló.

En tanto, recordó los cuestionamientos que recibió de parte del astro del fútbol Diego Maradona: "No me dolieron sus críticas. En la época en la que había críticas era normal, yo no había entrenado en ningún lado, no tenía experiencia. Él, fiel a su estilo, siempre fue una persona que no se guardaba nada y en cierto modo no dijo nada raro".

Embed Selección Argentina, Maradona, Messi, Depor, Pékerman... De todo esto y mucho más charlamos con mi buen amigo Scaloni.



Lunes 12 a las 20h

En mi canal de Youtube pic.twitter.com/tifgPf2uIS — Siro López (@sirolopez) May 8, 2025

Lionel Scaloni participó de la carrera de ciclismo más importante de Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, formó parte el domingo de la carrera del Desafío del Río Pinto, que se trata de la competencia de ciclismo más importante de la Argentina y una de las más convocantes de Latinoamérica, que se desarrolló en Córdoba, junto al resto del cuerpo técnico de la albiceleste.

Scaloni participó del Desafío del Río Punto junto a sus asistentes, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, luego de que en la previa del inicio cantaran el himno nacional y fueran reconocidos por el resto de los competidores y la organización. El entrenador de la Selección argentina recorrió 85 kilómetros y finalizó en la posición 22, con un tiempo de 3 horas y 33 minutos.

En tal sentido, el trayecto incluyó distintas localidades, como Capilla del Monte, San Marcos Sierras y Dolores, mientras que terminó en el Aeroclub de la Cumbre. En tanto, antes del comienzo de la carrera, el DT de 46 años expuso su gratitud hacia los organizadores. "Gracias por la invitación, a disfrutar la carrera y vamos con todo", expresó.