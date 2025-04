Lautaro Martínez, sancionado en Italia por blasfemia: cuánto deberá pagar de multa

La FIGC determinó que, en dos ocasiones, el oriundo de Bahía Blanca utilizó términos considerados ofensivos en el ámbito religioso, una infracción que encuadra dentro del artículo 37 del Código de Justicia Deportiva italiano.

Este lunes se dio a conocer la sanción, tras una investigación que se extendió por siete semanas. Por lo pronto, el delantero de 27 años deberá abonar una multa de 5.000 euros, aunque no recibirá suspensión deportiva.

Qué dijo Lautaro Martínez

"Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino", había expresado Lautaro Martínez a los pocos días del hecho.

En los últimos días, la Fiscalía Federal accedió a nuevos registros audiovisuales y sonoros que habrían confirmado la acusación y derivaron en la sanción. El episodio refleja el alto nivel de control que rige en la Serie A sobre los gestos y palabras de sus protagonistas.

El caso de Lautaro se suma a otros antecedentes similares en el fútbol italiano, donde se aplicaron multas o suspensiones por expresiones blasfemas captadas por cámaras, como ocurrió con Gianluigi Buffon en 2021 y el arquero Stefano Turati en 2023.