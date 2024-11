Las peores 5 lesiones en la historia del fútbol: realmente impactantes

La transmisión de la gran mayoría de las ligas por cable o streaming y el acceso a las redes sociales han ayudado a que varias de estas lesiones se viralizaran. Sin embargo, cabe advertir que las imágenes son impactantes y no aptas para personas sensibles.

Durante el derbi gallego entre Deportivo y Celta de Vigo, una pelota dividida terminó con Pablo volando por el aire y sufriendo una fractura de tibia y peroné. Al ver la lesión, Giovanella empezó a llorar y tuvo que ser consolado por sus compañeros y rivales. "Quiero pedir perdón porque nunca quiso hacer esto. Si pudiera estar yo en el sitio de él... Solo puedo decirle que no fue intencionado. Creo que es el peor momento de mi carrera", expresó. Pablo tardó nueve meses en recuperarse.

El Diez, que en ese momento jugaba en el Barcelona, sufrió una dura lesión después de que Andoni Goikoetxea, del Athletic de Bilbao, le hizo una plancha e impactó de lleno con sus botines en el tobillo izquierdo del astro argentino. Finalmente, la lesión fue menos grave de lo esperado, aunque estuvo tres meses y medio sin poder jugar.

Figo, que en ese momento jugaba en el Real Madrid y enfrentaba al Zaragoza, fue a disputar una pelota con el pie por delante e impactó la rodilla izquierda de su rival, que quedó tendido en la cancha. Aunque el portugués no fue amonestado, la lesión significó el fin de la carrera de Jiménez, que se sometió a cuatro operaciones en dos años y finalmente decidió retirarse del fútbol profesional.

Durante un partido entre Reading y Chelsea, Hunt se tiró al piso para atrapar la pelota y Cech no pudo evitar que sus piernas chocaran con la cabeza del arquero, que sufrió una fractura de cráneo. Hasta el final de su carrera, Hunt tuvo que jugar con un casco de rugby para protegerse de eventuales golpes.

Embed - Chelsea Vs Reading 15-10-06 injury of cech and cudicini; terry the keeper