La dura respuesta del jugador de Inter apuntado por Lautaro Martínez tras la eliminación ante Fluminense

“Los que no se quieren quedar deben marcharse, mi mensaje es muy claro. Debes querer estar en este equipo, en el lugar al que hemos llevado al Inter y en el que queremos que siga. No mencionaré nombres, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Ha sido una temporada larga, con muchos golpes. Terminamos sin títulos y debemos empezar bien de nuevo ”, expuso el exjugador de Racing.

Esas declaraciones fueron respaldadas por el presidente del Inter, Beppe Marotta, quien indicó que “un jugador, cuando exprese su voluntad de irse, tendrá la puerta abierta. Este discurso se refiere a Calhanoglu, con quien hablaremos de forma clara la próxima semana. Si se eligen caminos distintos, lo aceptaremos”.

Ante esto, Calhanoglu contestó “desafortunadamente, durante el entrenamiento en Estados Unidos, sufrí otra lesión en una zona completamente diferente. El diagnóstico: un desgarro muscular. Esa lesión me impidió estar en el campo durante este torneo. No hay otra razón. Nada más”.

“Lo que más me sorprendió fueron las palabras que vinieron después. Palabras que golpean fuerte. Palabras que dividen, no que unen. En mi carrera, nunca he buscado excusas. Siempre he asumido la responsabilidad. Creo que, en el fútbol, como en la vida, la verdadera fuerza reside en mostrar respeto, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. Nunca he traicionado a este club. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter", agregó.

Indicó que tuvo ofertas tentadoras, pero que no dijo que sí debido a su fidelidad al club. “He tenido el honor de llevar el brazalete de capitán de mi país. Y he aprendido que el liderazgo significa apoyar a tu equipo, no señalar con el dedo cuando es más fácil. Amo este juego. Amo a este club. Y amo los colores por los que he luchado cada día”.

Sin embargo, aclaró que no sabe qué lo deparará el futuro. “La historia siempre recuerda a aquellos que se mantuvieron firmes, no a aquellos que gritaron más fuerte”, concluyó.