Jugó y es fanático de River, pero no descarta dirigir a Boca: "Yo soy un profesional"

Para la sorpresa de muchos hinchas, en la visión de Fabbiani "a mis hijos no le da nadie de comer. Yo soy recontra gallina, pero soy profesional. Si algún día tengo que dirigir Boca, dirigiré a Boca".

De todas maneras, manifestó estar contento en el club rosarino, que agarró luego de sus buenas presentaciones con Riestra, y de cara a futuro sueño con ser DT de River.

ogro fabbianijpg.jpg Fabbiani jugó en River en el año 2009. Llegó al club en enero de ese año, tras su paso por Newell's Old Boys.

"Mi sueño es dirigir River, pero hoy estoy en un equipo enorme. Ojalá me vaya bien y me pueda quedar acá por muchos años. Fui jugador, sé lo que es este club. Yo entro a la cancha de Newell's y siento algo que es tremendo que no se explica muchas veces. Lo que vivo acá no lo viví en ningún lado", reconoció el Ogro en una entrevista con radio La Red.