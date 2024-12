Jugó en la Selección argentina y en Europa, y ahora está en la liga de Chipre

En el Pafos FC, el futbolista tiene la posibilidad de disputar la Conference League y comparte plantel con otro argentino, el ex-Gimnasia Matías Melluso. "Al único club que volvería sería Estudiantes. El día que quiera volver seré directo, no voy a dar vueltas. A mí no me gusta andar jugando con la ilusión de la gente, no voy a estar especulando a ver si me sale algo mejor", aseguró al canal de YouTube del periodista Fernando Pujol.

Jonathan Silva en el Pafos FC Instagram @silvajonathan94

La carrera de Jonathan Silva

El defensor Jonathan Cristian Silva nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 29 de junio de 1994. Debutó en Estudiantes en el Torneo Clausura 2012 y se fue afianzando con el correr de los partidos. Su rendimiento llamó la atención del Sporting de Lisboa, que adquirió el 80% de su pase en 2014. Ese mismo año fue convocado por Gerardo Martino a la Selección argentina, donde disputó dos amistosos.

En 2016 volvió a Argentina al ser cedido a préstamo a Boca. Aunque fue titular en los primeros partidos, luego perdió el puesto con Frank Fabra. Cuando terminó el préstamo, volvió al Sporting y, tras un breve paso por la Roma, logró afianzarse en el Leganés, donde permaneció cuatro años.

Jonathan Silva en la Selección argentina Instagram @silvajonathan94

A partir de 2021 fue cedido a préstamo al Getafe, Granada y Albacete, aunque no logró continuidad en ninguno de esos clubes. A finales de agosto de 2024 fue contratado por el Pafos FC de la Primera División de Chipre.