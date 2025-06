Dolor en el fútbol: murió un futbolista de San Telmo mientras lo operaban de la rodilla

En tal sentido, el Candombero expuso su acompañamiento a los allegados del futbolista: "El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en señal de duelo. Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten". Todavía no dieron a conocer el motivo del fallecimiento.

Por su parte, la AFA manifestó su aflicción. "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor por el fallecimiento de Camilo Nuin, quien militaba en el Club Atlético San Telmo, al tiempo que expresa sus condolencias a la familia del jugador", marcó la institución en sus redes sociales.

Comunicado club San Telmo El comunicado de San Telmo. Redes sociales

En tanto, en sus redes sociales, Nuin publicó distintas fotos cuando jugaba en San Telmo, donde se desempeñó en 82 partidos. También se mostraba junto a diferentes amigos.

Previo a su paso por el Candombero, también se había desempeñado en Boca y luego pasó a Independiente. "Hoy me toca despedirme del club que me brindó la mayor comodidad, que me dio las mejores herramientas y que me convirtió en mejor futbolista y aún mejor persona", escribió en sus redes sociales en 2019 para despedirse del Xeneize.

"Me voy tranquilo por haber hecho las cosas bien, hoy cerré esta puerta y abrí otra, con las mismas ganas y la misma ilusión. Ahora me toca dejar todo en el rey de copas. Gracias, Boca. Nunca me voy a olvidar de haber jugado un Superclásico. Gracias, Independiente, a dejar todo en esta nueva etapa", había agregado en aquel entonces.