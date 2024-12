Nació en la pobreza, en medio de alcohol y drogas, y hoy es uno de los mejores futbolistas de la historia

A lo largo de su carrera, marcada por su histórica rivalidad con Lionel Messi, rompió numerosos récords. Es el primer jugador en ganar cuatro Botas de Oro, dos Premios Puskás y dos premios FIFA The Best; además, en el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en el primer futbolista en convertir goles en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Cristiano Ronaldo, máximo goleador de 2023

La infancia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nació en la ciudad de Funchal, la capital de la isla portuguesa de Madeira, el 5 de febrero de 1985. Su familia era muy humilde y tenía que compartir una habitación con sus tres hermanos, Hugo, Elma y Katia. Cuando su madre se enteró de que estaba embarazada de él, pensó en abortar porque no tenía dinero para mantenerlo, pero su médico la convenció de que no lo hiciera.

"Yo sólo jugaba en las calles de Madeira con mis amigos. Y cuando digo 'calle', no me refiero a una callecita vacía. Quiero decir una calle. No teníamos porterías ni nada, y teníamos que parar el partido cada vez que pasaba un coche. Yo era muy feliz así", recordó Ronaldo en The Player's Tribune.

Desde chico mostró su talento para el fútbol y el Sporting se interesó en él. El delantero tuvo que tomar la difícil decisión de mudarse solo a Lisboa a los 12 años para sumarse al club. Fueron épocas complicadas y, según reconoció, lloró varios días seguidos porque extrañaba a su familia.

"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un McDonald's cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", contó.

En 2005, cuando CR7 tenía 20 años y apenas empezaba su carrera profesional, tuvo que enfrentar la muerte de su padre. Jose Dinis Aveiro falleció a los 51 años por una insuficiencia hepática consecuencia de su adicción al alcohol. Años después, el jugador reconoció en una entrevista que "apenas lo conocía".

Después de eso, Cristiano fue clave para que su hermano mayor no tuviera el mismo destino que su padre. Hugo también tuvo problemas con el alcohol e incluso con las drogas, pero el futbolista se encargó de pagarle el tratamiento y acompañarlo en su recuperación. En ese momento jugaba en el Real Madrid, club donde se consagró como uno de los mejores de la historia.