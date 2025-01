Jugó en Independiente, Boca y River, y para cumplir sus sueños pasó hambre y durmió debajo de una tribuna

Aunque no lo parezca, la carrera de un futbolista no es nada sencilla, al menos en sus inicios. Las potenciales figuras pueden nacer con un talento incomparable, pero no todos tienen las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse. Por eso, muchas de las historias exitosas de los jugadores son gracias a su gran esfuerzo y sacrificio. En ese mundo se encuentra Gerardo “La Vieja” Reinoso, ex Independiente, Boca y River.