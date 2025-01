Ricardo Bochini, sobre la situación de Independiente: "Primero debe ganar un campeonato local"

En tanto, recordó su etapa como futbolista y recordó: "En nuestra época era más difícil ponerse la 10". En tal sentido, definió uno de los mayores ídolos de Boca, Juan Román Riquelme, como su "heredero". También, destacó su amor hacia el fútbol: "Para el que tiene pasión por el fútbol, tener una pelota es lo más lindo que hay".

Ricardo Bochini.jpg "Bocha" es el máximo ídolo de Independiente. Google

Por otro lado, aclaró sus dichos con respecto a su lugar en el Mundial 1986. "No dije que no era campeón del mundo, quería decir que los otros habían sido más campeones que yo", marcó.

También, se refirió a las oportunidades que tuvo durante su trayectoria como futbolista e hizo alusión a su participación en la Selección argentina: "Hay cosas que uno no sabe por qué se dan, yo pude haber jugado tranquilamente tres mundiales".

Independiente fue inhibido por el representante de Joaquín Laso

Independiente fue inhibido por la FIFA para incorporar jugadores en este mercado de pases, a 20 días del inicio de la Liga Profesional, hasta que no pague una deuda con el representante de Joaquín Laso, defensor del Rojo que quedó libre el 31 de diciembre.

En una notificación que llegó al club de Avellaneda, la entidad madre del fútbol intimó a Independiente a pagarle u$s83.000 a Fernando Baredes, representante de Laso, dinero que corresponde a la comisión que debió cobrar cuando el defensor llegó al Rojo, durante la gestión de Hugo Moyano.

Aunque la deuda no es significativa, y los dirigentes del club ya estaban anoticiados de la intimación, no deja de ser una complicación legal para Independiente, quien ya contrató a cuatro refuerzos para esta temporada: Pablo Galdames, Nicolás Freire, Sebastián Valdez y Luciano Cabral.

Ante la situación, Laso se despegó de la situación en una entrevista hace varios meses, que le costó no ser titular por varios encuentros: "Supuestamente es algo que salió automático de un plan de pago viejo que no se realizó, que se había hecho por una mediación del TAS. Como no se cumplió, ahora se disparó solo porque es una deuda y hay que pagarla. No es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver", explicó.

Cabe recordar, que el equipo que dirige Julio Vaccari, debutará en el flamante "Torneo Apertura 2025", el próximo viernes 24 frente a Sarmiento, por la primera fecha en el Libertadores de América.