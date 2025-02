Juan Sebastián Verón habló de Foster Gillett tras la falta de pago del empresario: "Está ocupado en..."

El presidente de Estudiantes se refirió a la incertidumbre luego de que el empresario no le abonara al Pincha en el marco del acuerdo al que llegaron.

El acuerdo consiste en que el empresario debía otorgarle u$s10 millones a Estudiantes, pero el pago, cuyo eje es para planificar la temporada, no se cumplió. En tal sentido, el presidente del Pincha señaló que destrabó con fondos propios la habilitación del defensor Ezequiel Piovi, quien fue afectado por la falta del dinero.

En tanto, Verón afirmó que continuará el acuerdo con el empresario estadounidense continuará vigente: "El acuerdo no está en riesgo. Al contrario". También destacó el trabajo de la consultora encargada de estructurar el proyecto.

Verón El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. Redes sociales

La falta de pago de Foster Gillett

El empresario estadounidense Foster Gillett pasó de ser la sensación del mercado de pases a una preocupación: River, Estudiantes y Vélez aseguran que todavía no se abonaron las transferencias hechas por el grupo del magnate.

Su primer movimiento generó gran expectativa: ejecutó la cláusula de salida de Cristian Medina de Boca Juniors por u$s15 millones y lo ubicó en Estudiantes de La Plata. Además, cerró acuerdos por futbolistas destacados como Rodrigo Villagra y Valentín Gómez, vinculados a River y Vélez.

A pesar de los anuncios, los pagos de estas transferencias todavía no se concretaron, generando inquietud en los clubes involucrados. Uno de los casos más complicados es el de Villagra. River había acordado su compra por u$s10 millones, pero el dinero aún no fue transferido. Como resultado, el mediocampista permanece en una situación indefinida, ya que el club de Núñez no liberó su ficha y formalmente sigue perteneciendo a su entidad de origen.

En el caso de Facundo Farías, quien ya es oficialmente jugador de Estudiantes, el monto de la transferencia con Inter Miami fue cubierto parcialmente por un allegado de Gillett y el propio club. Por su parte, Ezequiel Piovi aún no ha podido concretar su pase debido a la falta de pago.