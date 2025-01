Juan Sebastián Verón admitió que Foster Gillett finalmente tendrá injerencia en el fútbol de Estudiantes

Sobre ello, también sumó en diálogo con DSports que el empresario británico “se tiene que apoyar en nosotros, ir conociendo el medio y el día de mañana proponer un DT”.

Verón Redes sociales

"Estoy a favor del ingreso de los capitales, pero tiene que estar claro para el club y tiene que haber una ley. Ahí esta la cuestión, por eso el mensaje no tiene que ser duro, sino entender que ambas cosas pueden convivir y hacerle bien al club", indicó.

Luego dio detalles sobre el acuerdo y comentó: "No sabemos si la sociedad va a durar 20 o 100 años, no tenemos idea. Le pusimos un plazo lógico, como el desarrollo de cada sociedad es el tiempo que nos va a dar". Lo pusimos por 30 años y con posibilidad de extender el plazo. Obviamente es el club, y no es algo nuevo que nace, pero hay que entenderlo así. Es difícil, sino parece que contamos los años para que termine algo y lo iniciamos para transformar, no para que nos vaya mal".