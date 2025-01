Gary Medel reveló por qué se fue de Boca: "Estaba jugando poco y no me sentía feliz"

El futbolista chileno fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica y recordó su última etapa en el Xeneize: "Estoy agradecido porque siempre me han tratado bien".

El futbolista chileno Gary Medel regresó a su país natal, donde fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica luego de que rescindiera su contrato con Boca y reconoció que no se "sentía feliz" en el Xeneize.

Medel brindó una conferencia de prensa en su presentación como futbolista de Universidad Católica y expuso los motivos por los cuales rescindió su contrato con Boca el 6 de enero: "Estaba jugando poco. No me sentía feliz. Entonces, necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo, darle alegría al fútbol que siento yo al estar adentro de la cancha".

"No me sentía bien. Eso es todo lo que pasó. Obviamente que estoy agradecido con Boca porque siempre me han tratado bien", agregó en esta línea el jugador de 37 años.

Durante su segunda etapa en el Xeneize, el chileno jugó apenas 11 partidos y no anotó ningún gol, luego de que se concretara su vuelta al club en junio de 2024, después de su primer ciclo entre 2009 y 2010. En tanto, había jugado en Universidad Católica entre 2005 y 2009.

Gary Medel Gary Medel fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica. X (@Cruzados)

Los gestos de Paredes que ilusionan a los hinchas de Boca con su vuelta

Boca hizo un gran movimiento en este mercado de pases, pero parece no haber cerrado la puerta para la incorporación de algún refuerzo más. Y el sueño del DT y de los hinchas es el regreso del campeón del mundo, Leandro Paredes.

El futbolista aseguró que su deseo también es volver a vestir la camiseta xeneize y en los últimos mercados de pases siempre dio indicios que ese sueño podría concretarse, pero ¿será ahora?

Por cada acción y comentario que hace el futbolista los hinchas parecen alimentar ese deseo de que la vuelta es inminente. Ahora, durante su participación del stream Coker, contestó algunas preguntas de sus seguidores y un gesto en particular quedó como un guiño particular a los de La Ribera.

En el chat, un fanático xeneize escribió “acomodate la gorra si venís a Boca" y acto seguido, el futbolista de 30 años realizó la acción y generó revuelo en redes sociales. Si bien el volante siguió hablando de otro tema, fue justo cuando se levantó la gorra, se acomodó el pelo y se la volvió a colocar. ¿Confirmó su regreso?