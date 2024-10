Jenni Hermoso ganó el premio Sócrates en la gala del Balón de Oro 2024: "La igualdad no siempre es un hecho"

En un discurso en el escenario durante la ceremonia que se desarrolló en Francia, Hermoso destacó el reconocimiento que recibió: "Significa muchísimo para mí. Me hace ser aún más consciente de la responsabilidad de los deportistas dentro y fuera del campo. La igualdad no siempre es un hecho y por eso trabajamos con la ilusión y el deseo de dejar al fútbol femenino en un lugar donde lo encontramos para las nuevas generaciones".

"Me desperté recordando las palabras de una niña que me dijo hace unos días 'sueño con ser una futbolista como tú'. En un momento tan importante como este su voz me inspira y me anima a continuar. Esa niña se merece un fútbol femenino libre de perjuicios y de violencia de género. Es por ello y por todas las mujeres que seguiré siendo valiente, no dejaré de alzar la voz ni de luchar, apoyándome en mi familia y mi gente", agregó en esta línea.

Por último, marcó el rol social del deporte: "Como futbolistas y referentes de la sociedad estamos en una posición única para utilizar el deporte para generar un cambio. Les pido que no dejen de inspirar tanto dentro como fuera del campo y entre todos conseguiremos algo hermoso de lo que sentirnos orgullosos".

Balón de Oro: Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo 2024

El arquero de la Selección argentina y de Aston Villa, Emiliano Martínez, ganó por segundo año consecutivo el premio Yashin, al mejor arquero del mundo, en la gala del Balón de Oro 2024 que se desarrolla en París, capital de Francia.

"Muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre agradecido a mis compañeros de la Selección y de Aston Villa. Vengo de un lugar chico y eso me motivo con seguir creciendo y conseguir cosas grupales, que van por encima de todo", explicó el guardavalla en el escenario.

Durante la ceremonia, el exjugador marfileño Didier Drogba le consultó sobre sus reacciones en el campo de juego. "Cuando estás en la cancha te comportás como te sale, pero más allá de eso, soy tranquilo fuera de la cancha. Yo hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y a la Selección", detalló el oriundo de Mar del Plata.

Martínez le ganó la votación al italiano Gianluigi Donnarumma, al español Unai Simón, al francés Mike Maignan y al ucraniano Andry Lunin. Al recibir la estatuilla, fue elogioso con el resto de los arqueros: "No me veo como el mejor, hay arqueros que son muy buenos y están sentados en este lugar. Lo único que me interesa es el equipo: Aston Villa y Selección. Trabajamos para mejorar todos los días".