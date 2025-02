Inusual insulto de Lionel Messi a un árbitro tras el empate de Inter Miami: "Sos un..."

El delantero, quien dio las dos asistencias para el empate agónico de Inter Miami con New York City, se mostró muy molesto por la actuación del brasileño, Alexis Da Silva. Se descargó y terminó amonestado.

"Sos un cagón", insultó Messi a Da Silva tras el empate entre Inter Miami y New York City

En el debut de Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) , Lionel Messi fue la figura del equipo por sus dos asistencias par en empate agónico frente a New York City, pero también quedó expuesto por su fuerte enojo con el árbitro del encuentro post partido.

Cuando promediaban los 10 minutos de la segunda parte, el costarricense Alonso Martínez dio vuelta para el marcador para los neoyorquinos; sin embargo, en tiempo de descuento, el venezolano Telasco Segovia marcó el 2 a 2 definitivo.

Con el pitazo final, el rosarino, que dio las dos asistencias en los goles de Las Garzas, no ocultó su enojo con la actuación de Alexis Da Silva y lo terminó increpando. La televisación captó el momento en que el capitán del conjunto rosa se quejaba efusivamente, lo insultó y terminó amonestado. “Sos un cagón”, arremetió contra el juez.

Embed Messi molestó le reclama al árbitro al final del partido

Inter Miami 2-2 New York City pic.twitter.com/pEtyocWXrx — La Cancha Digital (@lacanchadigital) February 23, 2025

Respecto a la actitud del 10, Javier Mascherano prefirió no hablar de dicha situación ya que aseguró que no lo vio porque entró rápido al vestuario. “No pude hablar con Leo, lo saludé y estaba tranquilo. No lo vi porque entré rápido al vestuario, pero lo vi tranquilo”, explicó.

