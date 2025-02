Enfrentó a Lionel Messi y ahora será compañero de Neymar: quién es el argentino que llegó a Santos de Brasil

¡BIENVENIDO, BARREAL!



O meia-atacante Álvaro Barreal é o novo reforço do Peixão para a temporada 2025! O argentino, que atuou pelo Cruzeiro no último ano, assinou contrato de empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra.



Bem-vindo, Barreal! pic.twitter.com/km0w9fs75h