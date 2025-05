El primer Seleccionado argentino Diverso de Deportes Acuáticos competirá en Estados Unidos

La delegación argentina está compuesta por 18 nadadores y nadadoras de distintas partes del país , integrantes de las agrupaciones deportivas que trabajan desde hace algunos años por espacios seguros, inclusivos y federales dentro del deporte acuático, específicamente en la disciplina natación. El equipo está conformado por integrantes de La Liga Deportiva Travesti Trans y no Binaria, Yararás, Dogos y GAPEF (Buenos Aires), Al Agua Putx (La Plata), Zorros (Mar del Plata), Piraña s (Rosario) y Amaru (Salta).

El seleccionado nació de una construcción colectiva entre equipos que comparten una misma mirada: el deporte debe ser un derecho y un espacio libre de discriminación. Frente a la falta de oportunidades en el deporte tradicional, estos espacios sociales y comunitarios se organizaron para permitir que más personas LGBT+ puedan entrenar, competir y desarrollarse en ambientes de cuidado y respeto mutuo.

El Seleccionado se conformó a finales de 2024 con el objetivo de garantizar una representación federal, diversa y comprometida en competencias internacionales. Su origen está profundamente vinculado con el IGLA+ celebrado en Buenos Aires en noviembre pasado, donde la Argentina se destacó por ser el primer país en implementar un reglamento de competencia que permitió la participación de atletas trans y no binarios sin distinción por género, dividiendo a los y las competidores por edad y por tiempos de meta, marcando un hito en la región.

Al respecto, Kei Castillo, líder de la agrupación La Liga Travesti, Trans y No Binaria (TTNB) y co-presidente del IGLA 2025, afirmó: “Con la representación internacional de este seleccionado federal y diverso en Estados Unidos, no solo estamos marcando el hito histórico de su creación, sino que además, Argentina está exportando al mundo una nueva manera de medir el deporte, de incluir talentos y de subsanar una brecha histórica de discriminación que no afecta solo a las personas transgénero, transexuales con talento deportivo, también estamos siendo un factor de cambio para todos esos sectores marginados de lo saludable de ser un atleta, estamos formando el camino para que otras generaciones vean que hay futuro en un deporte argentino inclusivo y de calidad”.

“Entrenamos tanto como cualquier atleta de alto rendimiento debe hacerlo con el desafío de poder acceder pese al rechazo. Las diversidades ya no queremos ser cuerpos marginados a un costado, también somos orgullo deportivo y nacional. El IGLA+ 2025 es un escenario donde nuestra identidad y talento se valoran, y queremos dejar en alto el nombre de Argentina", agregó Castillo.

Asimismo, el Seleccionado fue distinguido esta semana por la Confederación Argentina de Deportes (CAD), donde se les hizo entrega de la bandera insignia de la institución, en un fuerte gesto de apoyo y respaldo a los nadadores y nadadoras que viajarán esta semana rumbo a Washington DC para representar a la Argentina. Llevando con ellos, la posibilidad de lograr el reconocimiento de una tercera categoría competitiva para todas aquellas personas que queden por fuera de las medidas hormonales y binaristas que no solo pertenecen al colectivo diverso, como lo fue con lo acontecido con la boxeadora Imane Khelif, caso que resonó en todo el mundo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

En este contexto, las autoridades de la CAD, Rodolfo Paverini y Veronica Lamberto, presidente y vicepresidenta respectivamente, brindaron su apoyo y acompañamiento a este seleccionado siendo esta una política de integración que vienen llevando en la Confederación Argentina de Deportes desde el año 2014. Paverini planteó que la entidad madre del deporte Argentino tiene sus puertas abiertas para continuar desarrollando el deporte diverso a lo que Lamberto se sumó y enfatizó: “Vamos a trabajar para que todas las instituciones deportivas argentinas que quieran y sus federaciones internacionales se lo permitan constituyan su categoría abierta, no pueden seguir excluyendo a deportistas por un tema hormonal o de orientación sexual, no podemos seguir permitiendo que exista exclusión, violencia, ni discriminación en el deporte argentino”.

Por su parte, Juani Ehlers, integrante de Yararás sostuvo que “hacer deporte en espacios inclusivos y diversos es una experiencia maravillosa. Nunca imaginé a los 33 años formar parte de un equipo a nivel competitivo. Son espacios que están abiertos a todas las personas, no se excluye a nadie por ningún motivo. Es un orgullo tener la responsabilidad de escribir la historia del Seleccionado. Hoy tenemos la responsabilidad nosotros, pero somos conscientes que estamos abriendo el camino para las generaciones que vienen. Es un hito histórico que nos llena de orgullo y satisfacción”.

El Seleccionado está liderado por sus fundadores Martin Signifredi (Pirañas) y Kei castillo (Liga deportiva TTNB), por el cuerpo técnico: Celina Kupferberg (Liga deportiva TTNB), Coach assistant: Gisela Ponce (Al Agua Putx) y Hugo Melano (Dogos), e integrado por Franco García Carril, Amelio Botto, Álvaro Iacobacci y Camilo González (La Liga TTNB), Martín Eloy Plaza, Juani Ehlers y Narciso Verón Rojas (Yararás), Sebastián Caballero y Cirse (Dogos), Alexander Hernández y Mauro Grosso (GAPEF), Camilo Maffia Bornancin (Al Agua Putx), Cristóbal Raúl Camino Andreoli (Zorros), Iván Rodriguez y Maria Sol Battaglia (Pirañas) y Arnaldo Campos (Amaru).