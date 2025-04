El Ogro Fabbiani apuntó contra Fernando Gago: "No porque dirija Boca me voy a dejar faltar el respeto"

Luego de superar a Kimberley por penales en la Copa Argentina, Cristian "Ogro" Fabbiani se volvió a referir a las declaraciones que tuvo Fernando Gago luego de que Newell’s venciera a Boca por el torneo Apertura y aseguró que no se va a “dejar faltar el respeto”.

"Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador, yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador. Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo me salta todavía el jugador , pero lo tengo que mejorar porque no soy más jugador", indicó en conferencia de prensa tras la victoria por 16avos de final.

Sucede que Gago había declarado post derrota: "Ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban, era difícil por el medio. A un rival que está posicionado bajo es muy difícil entrarle rápido porque hay mucha gente y tenés que tener las situaciones de uno contra uno y los espacios para poder encontrarlo”.

Cristian Ogro Fabbiani Instagram @fabbianiok

Por eso aseguró que varias frases le cayeron mal: "Creo que el otro día del partido fuimos superior, podíamos haber tenido una goleada, pero cuando se meten con mi jugador y con mi trabajo, no me gusta", sentenció el Ogro y se diferenció: "Yo te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (por Kimberley) y lo felicito. Y nunca le voy a faltar respeto a nadie".

Fue entonces que agregó: “Las chicanas a mí no me gustan. Cuando un rival juega mejor que el otro, la verdad que no pasa nada. Es decir: 'Jugaste bien, jugaste mal, fueron más inteligentes'”.