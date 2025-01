El guiño del entrenador de Roma para Paredes: "Si quiere irse a Boca..."

Claudio Ranieri se refirió a un posible regreso al equipo de la Ribera. A su vez disparó contra los periodistas y aseguró que "todos los rumores que escucho son de ustedes y no de él".

En el marco de la conferencia de prensa, respondió a las consultas de los periodistas sobre esta situación y fue claro: “Si Paredes quiere irse, no lo voy a impedir” .

El técnico italiano también destacó que, hasta el momento, las versiones sobre la partida del futbolista no provienen directamente del jugador. “Todos los rumores que escucho sobre Leandro son de ustedes, no de él”, aseguró Ranieri.

Por último, reiteró su postura de no obstaculizar salidas del plantel: “Si él no quiere quedarse, yo no detendré a nadie”, sentenció el DT.

Leandro Paredes

¿Se acerca a Boca? Leandro Paredes rechazó una oferta de Santos

Según consignó TyC Sports, Santos se comunicó con Paredes a través del delantero Neymar, quien se desvinculó de Al Hilal y se encuentra cerca de regresar al club brasileño, pero el futbolista de 30 años declinó el ofrecimiento mientras continúan las negociaciones para que regrese a Boca.

Por su parte, Roma busca que el jugador, que habitualmente es convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina, extienda su contrato, que finalizará en junio. Esto podría realizarse automáticamente en caso de que al final de la temporada cuente con más de la mitad de los partidos jugados.

Riquelme

Boca le hizo una oferta a Leandro Paredes: qué dijo el volante sobre su regreso

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, le realizó una propuesta formal al mediocampista argentino de Roma y la Selección argentina, Leandro Paredes, para que se sume al plantel que dirige Fernando Gago y pueda disputar la Copa Libertadores.

Este jueves, tras la derrota 1-0 del conjunto italiano contra AZ Alkmaar de Países Bajos, por la fecha 7 de la Europa League, el jugador de 30 años se refirió a la posibilidad de retornar al conjunto de La Ribera en este mercado de pases

"No lo sé, vivo mi carrera día a día y veremos qué pasa", fue la respuesta del volante campeón del mundo en Qatar 2022. Por lo pronto, el Consejo de Fútbol del Xeneize presentó una oferta de u$s2 millones para lograr la salida del conjunto romano, donde tiene contrato hasta el 30 de junio.

Más allá del ofrecimiento, el mayor inconveniente que afronta Boca, en caso que la Roma decida desprenderse del argentino, será acercarse al salario que percibe hoy en día Paredes, pero en el entorno xeneize se muestran optimistas con las intenciones del futbolista de jugar el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.