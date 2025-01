Boca y River, con el mismo desafío: construir un equipo tras invertir millones de dólares en refuerzos

La FIFA volvió a inhibir a San Lorenzo: no podrá incorporar futbolistas por tres temporadas

El Millonario no se quedó atrás y consiguió el regreso de cuatro futbolistas, tres de ellos formados en Núñez: el delantero Sebastián Driussi (costó u$s10 millones a Austin de Estados Unidos), el central Lucas Martínez Quarta (u$s7.250.000, a Fiorentina de Italia), y el lateral derecho Gonzalo Montiel (casi u$s4.000.000 a Sevilla de España). También se aseguró la vuelta de uno de los últimos ídolos del club, Enzo Pérez, quien llegó con el pase en su poder tras una temporada en Estudiantes de La Plata. Y completó el grupo con el chileno Gonzalo Tapia, el paraguayo Matías Rojas y el mediocampista Giuliano Galoppo.

River Montiel y Driussi Montiel, el presidente Jorge Brito, Marcelo Gallardo y Driussi. Prensa River

Boca y River armaron planteles con muchas variantes en busca de los dos grandes objetivos del año: la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes de Estados Unidos, que la FIFA organizó a mitad de año. Tanto Gago como Gallardo deberán lograr que las individualidades formen un equipo con un rendimiento sólido. No será fácil, el tiempo conspira contra la intención. El calendario es estrecho, está repleto de compromisos del campeonato local y de los torneos internacionales. Por eso, Pintita y el Muñeco tienen como desafío ensamblar las piezas armónicamente. Para ello, precisan sacar provecho de cada entrenamiento, que sirva para ampliar el conocimiento entre los futbolistas y que los partidos le otorguen ritmo y fluidez al juego que proponen los entrenadores.

Por lo pronto, el debut de ambos en el torneo Apertura 2025 tuvo los errores y dificultades lógicas de una primera fecha, más si se tiene en cuenta la reducida pretemporada que transitaron los equipos. Igualmente, River no pudo resolver la resistencia de Platense en Vicente López, empató 1-1 con un cabezazo salvador de Rojas y realizó quejas por el estado del campo de juego. Mientras que Boca no pudo imponer condiciones contra Argentinos Juniors en la Bombonera durante el primer tiempo y luego no logró vulnerarlo.

River Platense Acuña.jpg El juego del Millonario no apareció contra Platense.

“Tuvimos control de juego y en la mitad de la cancha. No pudimos fluir. Está en nosotros poder encontrar las mejores posibilidades de lo que nosotros queremos hacer (…) Si no sabemos jugar estos partidos, los vamos a padecer. El fútbol argentino tiene mucho de estos encuentros. (…) Hoy no pudimos meter pases filtrados porque había dos barreras de frente”, fue la explicación de Gallardo tras la igualdad con el Calamar. Este miércoles, a las 21:30, recibirá a Instituto y convocó a Driussi, como principal novedad para el banco de suplentes.

Por su parte, Gago expuso cuál es el camino que busca: “Nos costó recuperar La pelota para poder atacar rápido y pasar a una ocasión más ofensiva. Hay cosas que mejorar y otras que mantener, son los primeros partidos del año y esto es hasta que agarremos ritmo futbolístico. Sin dudas que falta tiempo para ver el Boca que yo quiero (…) Necesito que el equipo tenga una identidad. Cuando lo logremos, independientemente de los nombres, el equipo va a funcionar”.

Boca Argentinos 2025 El chileno Carlos Palacios tuvo un buen debut contra el Bicho. Boca Juniors

El trabajo del DT de Boca no será sencillo. Para la visita de hoy a Unión de Santa Fe no contará con cinco titulares: Marcos Rojo (inflamación del tendón), Luis Advíncula (fue preservado por molestias musculares), Frank Fabra (volvió a la titularidad y será resguardado), Ander Herrera (desgarro en el isquiotibial derecho) y Edinson Cavani (le otorgó descanso por la continuidad de partidos). Sin dudas, la falta de estos futbolistas preponderantes afectará la estructura, por lo cual Gago tendrá doble tarea, ya que también deberá disimular las ausencias. ¿Podrá?

