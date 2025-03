El exarquero de Boca que eligió a dos ídolos de River por encima de Riquelme y Bianchi

Una de las preguntas realizadas por el youtuber Ezzequiel fue en torno a los entrenadores Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo : "Dos grandes técnicos. Me tocó enfrentar al Muñeco. De Bianchi sé más por lo que se dice. Son dos ídolos de sus clubes, tanto de River como de Boca. Hoy en día, me quedo con el Muñeco".

Luego llegó el turno de decidir entre Pablo Aimar y Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca. Sin dudar, se inclinó por el integrante del cuerpo técnico de la Selección por las referencias que le brindó un compañero, que le habló de su calidad en sus tiempos de futbolista.

Agustín Rossi arquero Boca

Pese a sus respuestas, enfatizó en el hecho de que, por respeto a su historia en Boca, no aceptaría una oferta de River. Sin embargo, no descartó un posible regreso al club en el futuro, ya que mantiene un fuerte vínculo con la institución.

Su salida del Xeneize fue tumultuosa y generó mucho malestar puertas adentro. Así lo explicó: "No sé si fue por una necesidad de dar un salto económico. Se dio el viaje a Emiratos, la final contra Racing, que me tocó viajar con el plantel pero me enteré el día anterior que no iba a jugar". Sus palabras, además, evidenciaron que con Hugo Ibarra, entrenador de ese entonces, la relación quedó tirante.

Los números de Agustín Rossi en Boca

El arquero jugó 151 partidos oficiales, recibió 111 goles y ganó seis títulos. Llegó desde Defensa y Justicia en 2017 y, tras su paso por Al Nassr, se incorporó al Flamengo en 2023, su equipo en la actualidad.