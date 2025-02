Los 5 fichajes más polémicos del fútbol mundial: hay 2 argentinos

Estos son los cinco fichajes más polémicos de la historia del fútbol internacional y, aunque algunos ocurrieron hace años, todavía son recordados por el escándalo que generaron en ese momento. Entre ellos se destacan los casos de dos argentinos que cambiaron su camiseta por la del clásico rival.

Luis Figo de Barcelona a Real Madrid

Figo Real Madrid.jpg Luis Figo, ídolo del Barcelona, con la camiseta de su máximo rival el Real Madrid. Google.

En el año 2000, el delantero portugués era considerado el mejor jugador del mundo, había ganado el Balón de Oro y era subcapitán del Barcelona, donde era ídolo y figura. Sin embargo, el amor de los hinchas se acabó cuando Florentino Pérez acordó su llegada al Real Madrid por una cifra millonaria.

Figo fue presentado oficialmente en el Merengue el 24 de julio de ese año. Cuando regresó al Camp Nou para jugar su primer clásico con la camiseta rival, los hinchas lo recibieron con banderas tratándolo de "Judas" y "traidor", y hasta le arrojaron una cabeza de cerdo desde una de las tribunas.

Neymar Jr de Barcelona a PSG

Neymar PSG Instagram (@neymarjr)

Aunque en este caso no se trataba de dos clásicos rivales, la salida de Neymar del Barcelona y su llegada al PSG tuvo repercusión en todo el mundo por las cifras millonarias que se manejaron y que dejaron en evidencia el poderío económico del club francés, decidido a reforzarse con los mejores jugadores.

El delantero llegó a París en agosto de 2017 por 222 millones de euros, lo que la convirtió en la transferencia más cara de la historia del fútbol. Actualmente, la Justicia de Francia investiga al club por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con esta operación, ya que habría pagado sobornos para obtener ventajas fiscales.

Gonzalo Higuaín de Napoli a Juventus

Gonzalo Higuaín en Juventus X @Argentina

"Pipita" llegó al Napoli a mediados de 2013 y enseguida se consolidó como una figura del club: salió campeón de la Copa y la Supercopa de Italia y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Serie A al anotar 36 goles en la temporada 2015/2016. Por eso su decisión de pasar a la Juventus, su clásico rival, generó polémica en Nápoles.

La operación, concretada a mediados de 2016 por 90 millones de euros, fue la más cara del fútbol italiano hasta ese momento. Los hinchas del Azzurri pasaron del amor al odio sin escalas y hasta Diego Armando Maradona, ídolo del club, opinó sobre el pase: "Me duele lo de Higuaín porque va a un rival directo, como la Juventus", aseguró.

Carlos Tevez de Manchester United a Manchester City

Tévez City.jpg Carlos Tévez fue campeón con los dos equipos de la ciudad de Manchester. Google.

El Apache llegó a Manchester United en agosto de 2007, cedido a préstamo desde el West Ham, y tuvo dos grandes temporadas en las que ganó la Premier y la Champions League. Sin embargo, en 2009 sorprendió al llegar a un acuerdo con su clásico rival, el Manchester City, para cambiarse de vereda.

Años después, Tevez contó que tomó la decisión tras un largo de año de conflicto con el entrenador Alex Ferguson. "Fue como un puñal para él. Y para mí también, porque me encantaba el United. Pero no me cumplió en todo el año, me hizo sufrir. Me dolió muchísimo. Me encantaba jugar en el Old Trafford, para mí era como la Bombonera", sostuvo.

Robert Lewandowski de Borussia Dortmund a Bayern Múnich

Lewandowski

El delantero polaco generó una fuerte controversia en 2014 cuando decidió irse del Borussia Dortmund, donde era figura y goleador, a su clásico rival: el Bayern Múnich. Aunque no fue el único traspaso entre los dos clubes en la historia del fútbol alemán, su relevancia desencadenó un debate sobre la ética y la lealtad.

Durante su última temporada en el Dortmund, los medios alemanes reportaron tensiones constantes entre la dirigencia y Lewandowski, quien incluso los acusó de romper su palabra por no pagarle el aumento de sueldo que le habían prometido. El pase se concretó en enero de 2014, cuando se venció su contrato.