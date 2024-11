El emotivo homenaje de Napoli a Maradona, a cuatro años de su fallecimiento

Se vio a los tres representantes de los "Azurri" portando ramos de flores que fueron colocados a los pies del santuario -el cual es visitado por millones de turistas- junto a otros miles traídos por los fanáticos del "Pelusa". Posteriormente, también visitaron un mural en San Giovanni a Teduccio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sscnapoliES/status/1861116832423289192&partner=&hide_thread=false Diego vive pic.twitter.com/mZHjr5HFOK — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 25, 2024

Napoli recordó a Maradona en sus redes sociales con una foto del argentino vistiendo los colores del club italiano, al cual llevó a la gloria a fines de los años 80 y principio de los 90, acompañado de la frase: "Forever D10S".

Maradona ganó cinco títulos con la camiseta "Azurri": en 1987 la Copa Italia y el primer Scudetto del club; en 1989 la Copa de la UEFA y el segundo título doméstico; y en 1990 la Supercopa de Italia.

Diego Maradona Jr. recordó a su padre

El hijo mayor del "Diez", Diego Maradona Jr le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram por un nuevo aniversario del fallecimiento de su progenitor: "Llegará un día en el que bailaremos juntos, reiremos y abrazaremos, papá. Será un lugar maravilloso donde ya no tendremos que preocuparnos por esta cruel vida".

"Solo quiero saber si estás orgulloso de mí, del hombre en el que me he convertido, de cómo estoy criando a mis hijos, de cómo intento luchar contra la gente todos los días. Toma un trago de vez en cuando. No te olvides ¡Cuidanos siempre!", concluyó.