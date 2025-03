Duro cruce entre Costas y Vaccari tras el clásico de Avellaneda: "A mí me toca dirigir al tercer grande, no opino del otro equipo"

Tras el encuentro que se disputó este domingo en el Estadio Libertadores de América, Costas valoró la actuación de sus dirigidos pero arrojó duras críticas contra el árbitro Nicolás Ramírez , de quien acusó de no "cobrarle nada" a su equipo.

"Hicimos un primer tiempo bárbaro, nos faltó definirlo. Los clásicos son especiales, a veces no importa los puntos. Pero este sirve en el sentido que demostraron el compromiso que tiene por el club", inició el entrenador que lleva junto a su equipo cinco partidos sin triunfos en el Torneo Apertura.

Sobre Ramírez aseguró que fue influyente en el juego del clásico de Avellaneda, el cual terminó igualado con los tantos de Gastón Martiarena, para la visita, y Álvaro Angulo para los locales.

"No soy de meter excusas, pero no nos cobraron nada. Fue alevoso lo que nos está pasando. Después del partido con Boca se nos vino todo para atrás. No nos cobraron un solo foul", apuntó Costas, quien ya había manifestado su descontento en el encuentro ante Huracán la pasada fecha.

Vaccari se hizo eco de las declaraciones de Costas y, aunque destacó que "no opino de otro equipo", chicaneó al técnico de Racing, ya que aseguró le toca "dirigir al tercer grande".

"Hay veces que es mejor no hablar. No opino del otro equipo, a mí me toca dirigir el tercer grande del fútbol argentino", inició el entrenador de Independiente en conferencia de prensa.

Sobre el empate declaró: "Nunca festejo cuando el partido termina empatado. Nosotros queremos ganar en todas las canchas y todos los partidos. Creo que, por lo mostrado en el segundo tiempo, merecimos un poquito más".