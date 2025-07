De la renuncia de Messi a ganarlo todo: el extenuante derrotero de la Selección argentina tras la muerte de Grondona

Mundial 2014 Argentina Argentina finalista en 2014 Redes sociales

Sin perder tiempo, quien era en ese entonces presidente de Argentinos Juniors, Luis Segura, fue confirmado como presidente interino y tuvo casi como primera tarea la misión de rearmar la Selección luego de la renuncia de Alejandro Sabella, que venía de ser el DT del equipo subcampeón del mundo. No tardó demasiado: en agosto de ese mismo año asumió Gerardo Martino al frente del equipo.

El primer desafío que tuvo fue la Copa América 2015, donde llegó a la final con Chile y la perdió por penales. Un año después, Argentina tuvo la oportunidad de darse revancha en la Copa América Centenario de Estados Unidos, pero otra vez volvió a fallar en la final. Un déjà vu de la edición anterior y la desgracia en los penales mostraron a un Lionel Messi vencido y entregado al llanto, preguntándose, una y otra vez, por qué no podía ganar nada con la Selección.

Messi llorando 2016

El posteo de Lionel Messi que derivó en la renuncia menos esperada

Cuando los resultados deportivos no se te dan, las miradas apuntan hacia arriba, es decir, a la gestión. Y así lo hicieron notar los propios jugadores: cuando las redes sociales no eran manejadas de forma profesional, como ocurre hoy en día, un curioso posteo de Lionel Messi en su cuenta de Instagram días antes de la final ante Chile expuso los desmanejos de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Una vez más esperando en un avión para intentar salir al destino. Qué desastre son los de AFA por dios!!!", escribió en una foto junto al Kun Agüero, su amigo y compañero de equipo. La foto dio la vuelta al mundo.

messi_afa

Todo indicaba que lo que se vivía era una bomba a punto de explotar. Apenas tres días de ese posteo, llegó la frase que sacudió al mundo. El 27 de junio de 2016, tras perder la Copa América, Messi dijo basta y renunció a la Selección.

"Ya está, se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales. No es para mí, era lo que más deseaba, creo que ya está. Es lo que siento ahora, es lo que pienso. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar, me toca errar el penal que era importante para tomar fuerza. Nos tocó perder otra vez en los penales. Creo que ya es una decisión tomada”, dijo a la salida del partido. ¿Y ahora?

Misión "Recuperar a Messi", la primera tarea de la Comisión Normalizadora

El 1 de julio de ese mismo año se conformó la Comisión Normalizadora, comandada por Armando Pérez, Pablo Toviggino, Javier Medín y Carolina Cristinziano. Su rol estaba centrado, a grandes rasgos, en administrar las tareas generales de la AFA.

Pero días después se embarcaron en una misión un poco más urgente debido a la renuncia de Martino como entrenador de la Selección. Candidato a ganar los Juegos Olímpicos de Río, el DT tampoco resistió la imposibilidad de contar con los jugadores que él pretendía para la cita ecuménica. A Brasil, el seleccionado local viajó con Julio Olarticoechea al frente porque era el único con contrato en ese entonces. Con un paso para el olvido, la Albiceleste quedó eliminada en primera ronda.

En medio del tumulto, y en plenos JJOO, el 1 de agosto Edgardo Bauza tomó las riendas de la Selección, quien hacía muy poquito había logrado la primera Copa Libertadores para San Lorenzo, en 2014.

Edgardo Bauza. Bauza, el elegido por la Comisión Normalizadora.

Durante esos años pasaron jugadores de la talla de Javier Mascherano, Martín Demichelis, Fernando Gago, Ezequiel Lavezzi, Chiquito Romero, Pipita Higuaín, Lucas Biglia, Pablo Zabaleta y Marcos Rojo, entre una amplia nómina. Ángel Di María, Lionel Messi y Nicolás Otamendi serían, años después, los símbolos de la resistencia.

En plena época de Eliminatorias, las canchas estaban vacías porque la Selección no contagiaba. Quizás por bronca o tristeza por los torneos perdidos, la gente no acompañaba y le daba la espalda al equipo. Los futbolistas no eran ajenos y, sin lugar a dudas, sentían ese clima de hostilidad.

Mientras se especulaba con la posibilidad de que Messi no volviera de España, donde aún brillaba con el Barcelona, el corazón celeste y blanco pudo más: el 1 de septiembre de de 2016 el 10 volvió a vestir los colores de Argentina en el partido por Eliminatorias ante Uruguay en Mendoza.

messi regreso seleccion El gol de Messi a Uruguay en el regreso a la Selección.

Fue victoria por 1-0 con gol suyo, un gol que gritó con el alma: cuando parecía que la relación con la gente estaba rota, Messi se la puso al hombro y se encargó de arreglar pedazo por pedazo hasta convertirse en el gran héroe del cuento.

La asunción de Claudio "Chiqui" Tapia con el Mundial de Rusia como primer -y gran- desafío

La Comisión Normalizadora de la AFA concluyó el 29 de marzo de 2017, un día antes de la asunción de Claudio "Chiqui" Tapia como nuevo presidente de la institución. Con varios obstáculos por delante, la primera decisión fue despedir al Patón Bauza. Pasaron varios meses para decidir a su sucesor, quien finalmente sería Jorge Sampaoli, un nombre bastante resistido dentro y fuera del ámbito del fútbol argentino.

Chiqui Tapia Chiqui Tapia asumió en 2017 como presidente de la AFA AFA

Si bien al futbolero promedio un Mundial siempre le genera expectativa, no se sentía eso para con Argentina de cara a la cita mundialista en Rusia 2018. Con una desconexión sumamente visible entre futbolistas y entrenador, los de Sampaoli se despidieron sin pena ni gloria de la Copa del Mundo tras una dolorosa derrota ante Francia en octavos de final. El DT abandonó su cargo y Argentina quedó sin técnico otra vez.

Asoma "el pasante": la oportunidad para Lionel Scaloni y el respaldo de Tapia, elementos de una alianza clave para el éxito

Tras la renuncia de Sampaoli, Lionel Scaloni se quedó a cargo de los juveniles. Dirigió el torneo sub 20 de L'Alcudia y se consagró campeón. A los meses, lo designaron como DT interino en la mayor y debutó el 8 de septiembre de 2018 con una goleada 3-0 contra Guatemala en Los Ángeles.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, el elegido por Claudio Tapia.

Desde la dirigencia le mostraron un fuerte respaldo que se veía reflejado en resultados y también en la comunión con el grupo: los futbolistas respondían, el cuerpo técnico trabajaba, y, de a poco, el público volvía a confiar en su Selección. Pese a los cuestionamientos del periodismo, la banca Tapia fue clave para el crecimiento de Scaloni.

Otro de los nombres cruciales en el desarrollo de Lionel Scaloni dentro de la Selección argentina fue el de Luis Menotti, quien tuvo el cargo de Director General de Selecciones entre 2019 y 2024. Como no lo conocía, lo invitó a la casa y, tras una jugosa charla, se convenció de que tenían que apostar a largo plazo, además de defender a capa y espada su proyecto por tener entre sus filas a nombres como Walter Samuel y Pablo Aimar.

"Él me dijo que no podía ser el técnico según la competencia. Fue el primero que me dijo que tenía que ser él, y estaba convencido", contó Claudio Tapia en una entrevista sobre Menotti.

En noviembre de 2019 confirmaron a Scaloni hasta la Copa América de Brasil de ese año, donde se enfrentó por el tercer puesto al verdugo de las últimas dos ediciones: Chile, a quien finalmente venció 2-1. Con el diario del lunes, podría decirse que esta victoria también fue bisagra pensando en la carga mental y emocional que implicaba enfrentar al rival que desató una de las crisis más profundas de los últimos años a nivel Selección.

Pese a no haber sido campeón, consideraron que el examen había sido aprobado, el vínculo se afianzó y así fue como "el pasante" fue confirmado en octubre de 2020 hasta la Copa América 2021, donde después de casi 30 años, Argentina volvió a ser campeón sudamericano. El quiebre.

Después de muchos años de sequía, la Selección comenzó a escribir su historia ganadora. Como líder de las Eliminatorias y campeón de la Finalissima, el panorama en la previa de Qatar 2022 era de alegría y esperanza, como quizás hacía muchos años que no se sentía.

El 18 de diciembre, y más de 35 años después, Argentina volvió a salir campeón mundial. Con Lionel Messi a la cabeza, un grupo conformado de mucha juventud y experiencia, sumado a un cuerpo técnico que engrosó su espalda a fuerza de triunfos.

Selección argentina campeón Mundial Qatar 2022 Redes sociales

En febrero de 2023 se anunció la renovación de Scaloni, pero a fines de ese mismo año volvieron las dudas. Tras un histórico triunfo ante Brasil por Eliminatorias en el Maracaná, el DT comentó: "Ahora toca parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón. Nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer".

"No es un adiós, ni otra cosa. Pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar en este tiempo. Se lo diré al presidente y se lo diré a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien", sentenció, dejando entrever algunos desacuerdos con la dirigencia.

Pese a las distintas versiones, hubo final feliz y en 2024 Argentina volvió a levantar la Copa América y se coronó bicampeón. Líder de las Eliminatorias y ya clasificado a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al campeón mundial vigente se le volvió costumbre ganar.