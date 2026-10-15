15 de octubre de 2026 Inicio
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Alerta en la Selección argentina: Lautaro Martínez se lesionó en el Inter y se perdería los próximos amistosos

El capitán del conjunto italiano sufrió una afección muscular tras su actuación en la Champions League y estará varias semanas fuera de las canchas, lo que encendió la preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

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Lautaro Martínez metió un doblete en la derrota de Inter ante Brujas de Bélgica en Champions League.

Lautaro Martínez metió un doblete en la derrota de Inter ante Brujas de Bélgica en Champions League.

REUTERS/Daniele Mascolo

El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo, según confirmó Inter de Milan. El atacante bahiense se sometió a las revisiones clínicas a primera hora del jueves, luego de haber terminado con molestias en el último encuentro disputado por su equipo, y se perdería la próxima fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre, con la Selección argentina.

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Según confirmaron los estudios médicos realizados en el Instituto Humanitas de Rozzano, la dolencia se produjo inmediatamente después de que el "Toro" se luciera con un doblete en la derrota 4-3 frente al Brujas por la Champions League. El goleador atravesaba un semestre brillante, acumulando seis goles y una asistencia en siete partidos jugados con la camiseta del conjunto italiano, posicionándose como la principal figura ofensiva de la escuadra nerazzurra.

Los plazos estimados de recuperación oscilan entre cuatro y seis semanas, por lo que el atacante se perdería una seguidilla de hasta siete encuentros decisivos. Entre los compromisos afectados con el club lombardo figuran los cruces de la Serie A ante Bologna, Fiorentina, Venezia, Como y el derbi frente al Milan, además de las citas europeas contra Shakhtar Donetsk y Feyenoord.

La noticia genera una fuerte inquietud en la Selección Argentina y en el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, de cara a la ventana internacional de noviembre programada entre el 9 y el 17 de ese mes. La AFA se encuentra gestionando la realización de dos encuentros amistosos en el país, con Uruguay y Costa Rica como posibles rivales. Lautaro venía de ser pieza clave en la última fecha FIFA, donde convirtió ante Burkina Faso y aportó dos asistencias en la goleada 7-0 en el Monumental.

Ante este panorama, Scaloni analiza distintas variantes para rearmar la línea de ataque Albiceleste. Entre los futbolistas que ganan terreno para sumar minutos se destacan José Manuel "Flaco" López, de gran presente en Palmeiras, y Santiago Castro, delantero de la Roma que tuvo su debut reciente ante Burkina Faso. Asimismo, nombres jóvenes como Leonel Flores, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni aparecen entre las alternativas para acompañar a Julián Álvarez en la ofensiva.

El Toro fue una de las figuras de la Selección argentina en la última fecha FIFA.

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