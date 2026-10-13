13 de octubre de 2026 Inicio
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Preocupación por Franco Mastantuono: fue operado en Italia y la Fiorentina informó su estado de salud

El volante de la Selección argentina debió pasar por el quirófano luego de una lesión sufrida ante Genoa, en medio de un momento delicado para el equipo de Florencia en la Serie A.

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El pibe de 19 años está a préstamo en Fiorentina

El pibe de 19 años está a préstamo en Fiorentina, ya que su pase pertenece a Real Madrid.

@acffiorentina

Franco Mastantuono debió someterse a una intervención quirúrgica en Italia para reparar una fractura del cuarto metacarpiano de su mano izquierda. La lesión del futbolista argentino de 19 años se produjo como consecuencia de un traumatismo contundente durante la derrota por 2-1 de la Fiorentina frente al Genoa por la Serie A.

Franco Mastantuono se sacó la mufa y grita su gol con el italiano Cher Ndour.
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A través de un comunicado oficial, el club italiano confirmó que la operación de reducción y fijación de la fractura resultó exitosa. Asimismo, la institución añadió que el joven mediocampista retomará la actividad con el grupo de inmediato y estará a completa disposición del entrenador para el partido de este domingo ante el Como.

El problema físico se da en un momento complejo para la Fiorentina, que marcha en el puesto 19 de la tabla de posiciones y se encuentra en zona de descenso con cuatro puntos. Pese al flojo arranque del equipo -que derivó en la salida del DT Fabio Grosso y la sustitución por Paolo Vanoli-, el jugador cedido por el Real Madrid es el actual goleador de la escuadra con tres tantos en ocho presentaciones.

Tras la última caída en el campeonato, las actuaciones del exjugador de River Pgeneraron algunos cuestionamientos en la prensa local y críticas de exfutbolistas del club. Ante este escenario, el director técnico Vanoli respaldó públicamente al argentino, al remarcar que es un futbolista de calidad e importante para el plantel que necesita sumar experiencia para adaptarse al fútbol italiano.

Previo a esta intervención, Mastantuono venía de participar en la fecha FIFA con la Selección argentina, donde marcó su primer gol con la Albiceleste en el triunfo frente a Burkina Faso. Además, el atacante de 19 años fue seleccionado entre los 25 finalistas para competir por el premio Golden Boy 2026.

Franco Mastantuono grita su gol con el italiano Cher Ndour.

Franco Mastantuono grita su gol con el italiano Cher Ndour.

Franco Mastantuono, tras su primer gol con la Selección argentina: "La gente es bastante exigente conmigo y muchas veces son duros"

Franco Mastantuono vivió una noche especial en el Estadio Monumental al convertir su primer gol con la camiseta de la Selección Argentina en la goleada frente a Burkina Faso por 7-0. En su sexto partido con el combinado nacional, el mediocampista de 19 años ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Julián Álvarez y necesitó tan solo 15 minutos en cancha para sellar la goleada. "La gente es bastante exigente conmigo y muchas veces son duros, pero también es algo que me pone muy feliz porque he generado expectativas. Sé como es esto, trato de disfrutarlo", expresó tras el encuentro

A los 12' del segundo tiempo, la maniobra colectiva nació por el sector izquierdo y culminó dentro del área, donde Lautaro Martínez asistió al zurdo para que este controlara y definiera con precisión en el estadio que lo vio nacer futbolísticamente. Tras el desahogo, el futbolista oriundo de Azul rompió el silencio sobre las exigencias de su desembarco en el fútbol europeo y su presente bajo el mando de Lionel Scaloni.

"Enero fue un buen mes para mí, donde las cosas pintaban mucho más lindas de lo que fueron después. Obviamente estaba en un club muy exigente como es el Real Madrid, el equipo más grande del mundo, donde hay mucha competencia. Terminé el año un poco cansado de adaptarme a un nuevo lugar y a un país que no conocía, pero lo terminé con mucho aprendizaje", precisó el jugador más joven en debutar en un partido oficial con la Selección argentina.

El pibe de 19 años hizo su debut goleador con la celeste y blanca.

El pibe de 19 años hizo su debut goleador con la celeste y blanca.

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