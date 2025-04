Adiós a Hugo Gatti: cinco anécdotas que pintan quién fue El Loco

Oriundo de la localidad bonaerense de Carlos Tejedor, Gatti vistió las camisetas de Atlanta, River, Gimnasia (La Plata), Unión (Santa Fe) y Boca, con el que fue bicampeón de la Copa Libertadores en 1977 y 1978, consiguió la Intercontinental 77 y tres títulos nacionales. Además, integró la Selección argentina.

Gatti Redes sociales

1) Le hicieron 14 goles cuando se probó en Atlanta

"Fue terrible. Terminó el partido y me fui al vestuario. Ahí, el Nano Gandulla me preguntó: '¿Pibe, por qué se fue?'. Le dije que para mí era una vergüenza que me hicieran 14 goles, que ése no era yo. Y después de esa charla, me mandó a una pensión con Luis Artime y Carlos Timoteo Griguol, y le dijo a un dirigente: 'Este en un año valdrá millones…'. Él me descubrió", describió Gatti en una entrevista en El Gráfico en 2005.

2) Un estilo de juego que marcó una época

"Yo jugaba todo a un toque y veía la jugada antes. Una vez, Juanchi Taverna me dijo: 'Loco, no jugués porque me vas a hacer pasar vergüenza…'. Pero no, él era mucho mejor que yo (...) Por ejempo, yo era mucho más nueve que Maxi López. Yo sería Pelé al lado de él. En serio lo digo, sin maldad", aseguró el Loco.

3) Por qué dijo que fue mejor que Amadeo Carrizo y el Pato Fillol

+Arte + Fútbol Pato Fillol Ubaldo Matildo Fillol. Fundación River

"Amadeo para mí fue un grande, pero no toleró que el alumno haya superado al maestro (...) Siempre se lo decía a él. Después le agregaba: 'Amadeo, vos sos un coche viejo y yo soy un Mercedes-Benz'", explicó sobre Carrizo. Mientras que de Fillol dijo que "fue el arquero más importante que conocí… ¡abajo de los palos! Un gran solucionador de sus propios errores. Aquellos que entienden este juego, saben que es así".

4) Por qué no fue técnico

En 2005, Gatti expuso el motivo por el cual decidió no ser entrenador: "Estuve 26 años concentrado y ahora estoy aprendiendo a vivir más para mis hijos, para mi mujer, para mis amigos… Me estoy dando cuenta de que soy un ser humano. Y si hubiese sido técnico habría vuelto al nerviosismo, las puteadas y todo eso… ¿Entonces para qué vivir? ¿Cuánto me queda? ¿Diez años de vida? Quiero vivirlos".

5) El ritual antes del los partidos: un cuarto de vino

"Era bárbaro, me sacaba el cagómetro, que es algo real. Quien lo niegue, no es humano. Si fuera técnico, sin dudas les daría vino a los jugadores antes de los partidos. ¿Qué les voy a dar? ¿Gaseosa? Es una porquería, los infla, los duerme… El vino es otra cosa. Y lo dicen los médicos", detalló Gatti.

Bonus track: su admiración por Cassius Clay

muhammad ali

"Yo era un showman como Cassius Clay. No era como los demás, que salían a ver qué pasaba. Ya del vestuario salía transpirado y, ante del partido, necesitaba que me metieran un buen pelotazo para sacarme el cagazo. A un arquero cagado hay que meterle un pelotazo en la cara, y se le va… Esas cosas no están en los libros. ¿Quién las puede enseñar? ¡El Loco!", destacó el exarquero de Boca.