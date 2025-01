Sin el "impuesto al lujo", ¿bajan los precios de los 0 km?: cautela y expectativa en las automotrices

El último párrafo del comunicado de Adefa hace mención a los impuestos y tasas provinciales y municipales que, especialmente las terminales que producen autos en Argentina pagan, al municipio o la provincia por cada auto que sale de la línea de producción de dichas plantas.

¿Bajarán los precios de los 0 km?

Consultando a las automotrices, hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales sobre este tema, aunque se sabe que, con la quita de la primera escala del impuesto y la reducción en las siguientes, sería ilógico que no bajen los precios. Ahora la cuestión es: ¿bajarán el porcentaje total que anunció Caputo?

La respuesta no es tan sencilla, dado que hay muchos modelos que se encontraban topeados al filo del impuesto, justamente para no pagarlo, pero luego en el concesionario no se conseguían por ese precio, generando el famoso sobreprecio.

"Al momento nada que compartir, pero la lista de precios saldrá mas o menos en la misma fecha que la mandamos habitualmente", "Es muy reciente el anuncio y todavía no tenemos nada oficial para compartir", "no nos vamos a apurar, tenemos unos días", fueron algunas de las respuestas de las principales compañías, que se movieron con cautela tras conocerse la novedad.

Por eso, si bien van a terminar bajando los precios, también va a suceder que se van a sincerar otros, considerando que el año arrancó fuerte en ventas, con un enero que tendrá más de 60.000 patentamientos de unidades 0 km.

Se trata de un número alentador para el sector, lo que indica que va a ser un año de demanda y la oferta va a tener que ser competitiva, y por ese motivo van a terminar bajando los precios de los 0 km, aunque resta saber si será el 20% como se vaticinó desde el Gobierno.

Qué impuestos se eliminan

"Se eliminarán los impuestos internos para los autos de entre $41 y $75 millones, que hasta ahora pagaban una alícuota del 20% y se reducirá la alícuota para los autos de más de $75 millones, del 35% al 18%", explicó Caputo en su cuenta de X, donde agregó que "esto va a impactar en una reducción del precio de venta de estos vehículos de entre un 15% y un 20%, lo que seguramente producirá un aumento en la demanda del mercado".

"Además, bajarán a cero los aranceles para la importación de autos eléctricos e híbridos de bajo precio FOB con la intención de que haya opciones de vehículos más económicos. Habrá un cupo anual de 50 mil autos a ser importados en esta categoría", añadió.

Por último, el funcionario anunció que "adicionalmente, se eliminarán los impuestos internos de las motos de un precio de entre $15 y $23 millones, que hasta ahora pagaban un impuesto del 20%".