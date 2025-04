Renault prepara el auto "más limpio" de la historia

Las automotrices han logrado avances significativos en la aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de las últimas novedades que presentan, vehículos con combustión limpia, electrificados, 100% eléctricos, que no contaminan al momento de su uso. Pero claro, en una segunda instancia el desafío es completar el ciclo de vida del automóvil de una manera que no afecte al medio ambiente, es decir, las automotrices tienen que lograr que la producción del vehículo no contamine.